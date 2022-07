Heute im TV: Einer von Dwayne Johnsons besten Actionfilmen, der fast vergessen ist

Dwayne Johnson ist ein absoluter Mega-Star. Heute läuft ein Action-Kracher im TV, der Fans einen etwas anderen The Rock in Erinnerung ruft.

Ob nun Fast & Furious oder Red Notice, Dwayne Johnsons Filmographie strotzt vor aufwendig produzierten Mega-Blockbustern. Das war nicht immer so. Heute läuft mit Welcome to the Jungle ein Action-Kracher im TV, der den Star in der Frühphase seiner Schauspielkarriere zeigt. Mit handgemachten Kampfszenen und furioser Kamera-Arbeit erinnert das Highlight an einen The Rock, den manche fast vergessen haben.

Action im TV: Welcome to the Jungle zeigt beinahe vergessenen Dwayne Johnson

Schon die Story ist im Rahmen fast schon bescheiden. Schuldeneintreiber Beck (Johnson) soll den ausgebüxten Sohn (Seann William Scott) des zwielichtigen Billy Walker (William Lucking) aus Brasilien zurückholen. Der hat sich dort mit dem brutalen Minenbesitzer Hatcher (Christopher Walken) angelegt, sträubt sich trotz Lebensgefahr aber kräftig gegen die Rückkehr. Schließlich muss Beck das rebellische Bürschen gefesselt durch den Dschungel Richtung Flugplatz zerren.

Schaut euch hier den Trailer zu Welcome to the Jungle an:

Welcome to the Jungle - Trailer (Deutsch)

Die atemlose Jagd durch den Dschungel zwischen Hatchers Schergen und schlagkräftigen Aufständischen ist dabei von Peter Berg (Hancock) endlos unterhaltsam inszeniert. Gerade Choreographie und Schnitt ziehen das Tempo an, die Action kommt größtenteils ohne pyrotechnische Effekt-Spektakel aus.

Im TV verpasst? Welcome to the Jungle auf Amazon kaufen oder leihen *

Und sie zeigt einen Dwayne Johnson, den Fans heute nicht mehr auf der Leinwand finden können. Etwas härter, etwas ernster. Etwas fehlerhafter und menschlicher als die Franchise-Maschine, für die ihn einige heute halten. Manchmal muss man für solche Schätze quer durch den Dschungel reisen.

Wann läuft Welcome to the Jungle mit Dwayne Johnson im TV?

Welcome to the Jungle kommt am heutigen Samstag, den 9. Juli 2022, um 22.00 Uhr auf ZDFneo. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.55 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat er eine Laufzeit von 104 Minuten.

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

Wie gefällt euch Welcome to the Jungle?