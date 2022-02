Heute im TV: Extrem unterhaltsamer Will Smith-Film, der ständig überrascht

Will Smith ist nach wie vor ein großer Name in Hollywood. Mit Focus läuft heute Abend einer seiner Filme aus jüngerer Vergangenheit in den Kinos, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten.

Obwohl Will Smith in den letzten Jahren auch einige Flops verkraften musste, befindet er sich aktuell wieder auf einem absoluten Karrierehoch. Mit Aladdin und Bad Boys For Life lieferte er gleich zwei Box-Office-Hits ab. Darüber hinaus wurde er soeben für seinen neusten Film, King Richard, als Bester Hauptdarsteller nominiert.

Sci-Fi-Blockbuster Dune auf 4K-Blu-ray kaufen Zu Amazon Jetzt sichern

Wir wollen euren Blick heute aber auf einen Will Smith-Film lenken, der viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat: Focus. Die Krimikomödie gehört jenem Mid-Budget-Kino an, das mehr und mehr von kostspieligen Blockbustern aus den Kinos gedrängt wird. Gemeinsam mit Margot Robbie legt Smith hier große Spiellaune an den Tag.

Heute im TV: Focus läuft heute Abend um 23:00 Uhr auf Kabel eins. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:45 Uhr.

Will Smith und Margot Robbie betrügen sich gegenseitig

Focus dreht sich um den Trickbetrüger Nicky Spurgeon (Will Smith), der zu den Besten seines Fachs gehört. Nicht zuletzt macht er den Job schon eine gefühlte Ewigkeit und weiß um jede Fall, in die er tappen kann. Als er eines Tages der jungen Jess (Margot Robbie) begegnet, steht führ ihn schnell fest: Sie will ihn nur reinlegen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Focus schauen:

Focus - Trailer (Deutsch) HD

Kaum hat er sie überführt, entdeckt er jedoch noch etwas anderes: Potential. Nicky nimmt Jess unter seine Fittiche und weiht sie in die Geheimnisse seiner Profession ein. Gemeinsam planen sie einen großen Coup, der sie reich macht. Je näher sie sich dabei kommen, desto mehr verlieren sie sich in einem Spiel aus Lügen und Verrat.

Will Smith und Margot Robbie in stylisher Krimikomödie

Focus schlägt einen Haken nach dem anderen. Genauso wie sich die Figuren im Film ununterbrochen betrügen, wartet das Drehbuch mit jeder Menge unerwarteter Wendungen auf. Geschrieben wurde es von Glenn Ficarra und John Requa. Das Duo hat ebenfalls die Regie übernommen und setzt Focus mit äußert stylishen Bildern in Szene.

Zwischenzeitlich kommt sogar das Gefühl der extrem unterhaltsamen Ocean's-Filme von Steven Soderbergh auf, die ebenfalls mit dem Zusammenspiel von großen Stars locken. Im Fall von Focus erweisen sich Smith und Robbie als Volltreffer. Schon vor ihrer Begegnung in Suicide Squad treten sie als eingespieltes Team in Erscheinung.

Abseits von bekannten Marken und Franchise-Anbindungen bestätigen die beiden, dass sie auch ohne DC-Kostüme einen Film auf ihren Schultern tragen können. Focus lebt von ihrer Star-Power und weiß ganz genau, wie diese mit größtmöglichem Effekt eingesetzt werden kann. Von dieser Sorte Film darf es in Zukunft ruhig wieder mehr geben.

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar

Welche Serien startet im Februar 2022 neu auf Netflix, Amazon und Co. und sind einen Blick wert? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber durchforsten wir das Angebot der einzelnen Streaming-Dienste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie hat euch Focus mit Will Smith und Margot Robbie gefallen?