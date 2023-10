Heute im TV: Fantasy-Horror mit absolutem Kult-Status, 36 Jahre später kommt Teil 2 mit Wednesday-Star Jenna Ortega

Zu Halloween gibt's Fantasy-Horror von Tim Burton im TV. Schon lange wollte er den Film fortsetzen. Dann fand er die perfekte Darstellerin in einer Netflix-Serie

Seit über 30 Jahren macht Tim Burton Filme, sie sind bekannt für ihre exzentrischen Figuren und düsteren, tiefgründigen Goth-Geschichten. 1988 erschien eines seiner beliebtesten Werke im Kino: die Horror-Komödie mit Fantasy-Einschlag Beetlejuice, die passend zu Halloween heute im TV läuft. Schon bald soll die lang erwartete Fortsetzung mit Wednesday-Star Jenna Ortega starten.

Goth-Fantasy von Wednesday-Macher: Worum geht es in Beetlejuice?

Das Paar Barbara und Adam Maitland (Geena Davis und Alec Baldwin) ist frisch verheiratet. Bei einem Autounfall sterben beide und sind fortan verflucht: 125 Jahre müssen sie in ihrem Haus bleiben.

Warner Beetlejuice

Dann zieht eine neue Familie ein: Delia (Catherine O’Hara), Charles (Jeffrey Jones) und Tochter Lydia (Winona Ryder). So beginnt die Poltergeistgeschichte, denn mit allen Mitteln des Spuks versuchen die Maitlands, die unerwünschte Familie aus dem Haus zu jagen. Dabei helfen soll der Geist Beetlejuice (Michael Keaton), der immer dann erscheint, wenn man seinen Namen dreimal ausspricht.



Wann kommt die Fortsetzung mit Jenna Ortega?

Beetlejuice 1 wurde zu einem großen Erfolg und entwickelte sich über die Jahre zu einem Kult-Klassiker unter Horror-Fans. Doch die angekündigte Fortsetzung schmorte 33 Jahre in der Entwicklungshölle. Das änderte sich 2023, als Tim Burton Wednesday-Star Jenna Ortega für den Film gewinnen konnte. Das Duo hatte bereits in der Netflix-Serie zusammengearbeitet.

Im vergangenen Mai berichtete der Hollywood Reporter über den Start von Beetlejuice 2:

Am 6. September 2024 soll der Film in die Kinos kommen

Jenna Ortega soll die Tochter von Winona Ryders Figur Lydia aus dem ersten Teil spielen

Michael Keaton soll als Beetlejuice zurückkehren, genau wie Winona Ryder

Tim Burton führt wieder Regie

Stream oder TV: Wann und wo läuft Beetlejuice?

Kabel 1 zeigt Beetlejuice am Dienstag um 22 Uhr im TV. Die Wiederholung folgt am 1. November um 14.45 Uhr. Ihr könnt den Film außerdem bei WOW in der Flatrate streamen oder bei Amazon leihen.