Heute im TV: Gigantischer Sci-Fi-Blockbuster mit Weltraumschlachten und epischen Bildern ohne Ende

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen einen der größten Science-Fiction-Filme der vergangenen Jahre schauen. Euch erwarten gewaltige Weltraumpanoramen und ein packendes Finale.

Wenn es um neue Star Wars-Filme geht, wird oft über Story-Entscheidungen diskutiert. Wer sind Reys Eltern? Woher kommt auf einmal der Imperator? Und wurde gerade Kanon gebrochen? In den Filmen steckt aber noch mehr, etwa bildgewaltige Sci-Fi-Abenteuer, die mit dem neuesten Stand der Technik produziert wurden.

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Über 415 Millionen US-Dollar soll der Milliarden-Hit verschlungen haben. Das sieht man dem von J.J. Abrams inszenierten Finale der Sternensaga zu jeder Sekunde an. Lucasfilm hat keine Kosten und Mühen für das packende Blockbuster-Spektakel gescheut.

Heute Abend könnt ihr den Film im Fernsehen schauen.

TV-Tipp: Star Wars 9 ist purer Blockbuster-Bombast

Die Geschichte setzt rund ein Jahr nach den Ereignissen von Die letzten Jedi ein. Kylo Ren (Adam Driver) führt inzwischen die Erste Ordnung an, während Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac) mit vereinten Kräften den Widerstand unterstützen. Doch dann meldet sich ein alter Bekannter aus dem Jenseits zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Wars 9 schauen:

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Niemand Geringeres als Palpatine (Ian McDiarmid), der einst die Galaxis als Imperator in Angst und Schrecken versetzte, hat einen Weg gefunden, um nach seinem vermeintlichen Tod in Die Rückkehr der Jedi-Ritter zurückzukehren. Mit einer geheimen Flotte, die sich auf dem Planeten Exegol versteckt, will er die Macht wieder an sich reißen.

So umstritten die Handlung ist: Die audiovisuelle Gestaltung von Episode 9 muss sich vor keinem anderen Film des Franchise verstecken. Abrams liefert einen epochalen Sci-Fi-Kracher ab, der mit markantem Sounddesign und einem Gespür für Gänsehautbilder daherkommt – und das nicht nur bei der großen Endschlacht.

Von einem Duell in den Ruinen des zweiten Todessterns bis zur Verfolgungsjagd durch die Wüste von Pasaana inklusive Farbexplosionen: Der Aufstieg Skywalkers ist reich an Schauwerten und hört sie nicht weniger beeindruckend an. Gerahmt wird das alles in die wunderschöne und unvergleichliche Designsprache von Star Wars.

Wann läuft Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers im TV?

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft am 11. September 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:05 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:00 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das jederzeit bei Disney+ im Abo tun.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.