Heute im TV: Komplett bizarrer Action-Kracher, der von Minute zu Minute abgedrehter wird

Im Fernsehen läuft heute Abend ein überaus faszinierender Action-Blockbuster, der in Deutschland gedreht wurde. Die Rede ist von Paul W.S. Andersons abgefahrener Die drei Musketiere-Neuverfilmung.

Regisseur Paul W.S. Anderson ist vor allem für seine Resident Evil-Filme bekannt. Ansonsten bewegt er sich am liebsten im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich und beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Videospiele am besten ins Kino bringen lassen. 2011 überraschte er jedoch mit einer Literaturverfilmung.

Mit Die drei Musketiere verfilmte Anderson den gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas. Bei der Leinwandumsetzung nahm er sich einige kreativen Freiheiten: Seine abgedrehte Musketier-Version strotzt vor aufregenden Actionszenen und absurden Ideen. Am Ende wird sogar auf einem fliegenden Schiff gekämpft.

Heute im TV: Die drei Musketiere läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Die Wiederholung folgt nachts um 00:35 Uhr.

Moderne Verfilmung von Die drei Musketiere heute im TV

Bevor sich die Musketiere im Blockbuster-Wahnsinn verlieren, gibt es einige vertraute Elemente aus der Vorlage zu entdecken, angefangen bei den Figuren. Die erfahrenen Kämpfer Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson) und Aramis (Luke Evans) treffen auf den jungen D’Artagnan (Logan Lerman), der sich unbedingt beweisen will.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die drei Musketiere schauen:

Die drei Musketiere - Trailer (Deutsch) HD

Konfrontiert werden die Musketiere mit zwielichtigen Zeitgenossen wie dem Herzog von Buckingham (Orlando Bloom), Rochefort (Mads Mikkelsen) und Kardinal Richelieu (Christoph Waltz), der Frankreich mit seinen Intrigen ins Chaos stürzt. Dazu gesellt sich die geheimnisvolle Madame De Winter (Milla Jovovich).

Die drei Musketiere als temporeicher Action-Blockbuster

Als Setting wählt Die Drei Musketiere das Frankreich des 17. Jahrhunderts. Wie ein Historienepos fühlt sich der Film jedoch kaum an. Stattdessen entfaltet sich das Spiel aus Lügen und Verrat im Gewand eines modernen Action-Blockbusters, was durchaus seine Reize hat. Immerhin reden wir hier von einem Paul W.S. Anderson-Film.

Wie nur wenig andere Regisseure ist er verliebt in Actionszenen voller Zeitlupe, die hervorragenden Gebrauch von den filmischen Räumen machen, in denen sie stattfinden. Die Resident Evil-Filme sind das beste Beispiel dafür. Auch Die drei Musketiere hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten und überzeugt mit verspielten Einfällen.

Was Die drei Musketiere darüber hinaus spannend macht: Zwischen zahlreichen Stars und Spezialeffekten gibt es einige deutschen Drehorte zu entdecken. In Würzburg und Bamberg wurden große Teil des Films gedreht. Auch ein paar bayerische Schlösser haben ihren Weg in das Hollywood-Spektakel gefunden, etwa die Schlossanlage Schleißheim, die schon in Filmen wie Letztes Jahr in Marienbad und Wege zum Ruhm zu sehen war.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Wie hat euch Die drei Musketiere von Paul W.S. Anderson gefallen?