Heute im TV: Packender Fantasy-Thriller mit Keanu Reeves in seiner verstörendsten Rolle

Keanu Reeves-Fans sollten heute im TV unbedingt einschalten. Mit dem Fantasy-Thriller The Gift läuft heute sein bedrohlichster Auftritt im Fernsehen.

Keanu Reeves spielt keine Bösewichte. Das ist zumindest der Ruf des Schauspielers, der selbst als Killer in John Wick ein Herz aus purem Gold durch seinen Anzug scheinen lässt. Eine Ausnahme ist der grandiose Fantasy-Thriller The Gift - Die dunkle Gabe. So überzeugend brutal und verstörend sehen ihn Fans sonst nie. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: Keanu Reeves als Gewaltmensch in einem tollen Fantasy-Thriller

Der spannungsgeladene Thriller von Doctor Strange 2-Regisseur Sam Raimi dreht sich um die Hellseherin Annie (Cate Blanchett). Ihre übersinnliche Gabe setzt die Mutter zweier Kinder zum Broterwerb und als Hilfe für ihre Mitmenschen ein. Als sie einen Mord voraussieht, gerät sie ins Scheinwerferlicht einer aufwühlenden Ermittlung. Deren Spuren führen bald zu dem brutalen Donnie Barksdale (Keanu Reeves).

Schaut euch den englischen Trailer zu The Gift an:

The Gift (2000) Trailer

Reeves spielt seine Rolle als gewalttätiger Ehemann und Hinterwäldler absolut überzeugend. Selbst sein Serienkiller in The Watcher ist nichts dagegen. Wenn Barksdale Ehefrau Valerie (Hilary Swank) brutal durch die Gegend schleift, ist seine unkontrollierte Bedrohlichkeit körperlich spürbar.

Der ungewöhnlich besetzte Reeves ist aber nur einer der Gründe, warum Thriller-Fans sich The Gift unbedingt anschauen sollten. Raimi hat ein Spannungsmeisterwerk mit Star-Besetzung geschaffen, zu der unter anderem auch Katie Holmes und Giovanni Ribisi gehören.

J.K. Simmons und Rosemary Harris mochte er offenbar so gern, dass er sie kurz darauf für Spider-Man besetzte. The Gift ist insofern auch ein Zeitdokument. Es Raimis letzter Film, bevor seine Karriere per Marvel-Pionierarbeit schier explodierte. Es lohnt sich umso mehr, sich das vergessene Fantasy-Highlight genauer anzusehen.

Wann läuft The Gift mit Keanu Reeves im TV?

The Gift kommt heute um 22.15 Uhr bei Servus TV Deutschland. Den Film gibt es momentan nirgendwo zu streamen und nur gebraucht fürs Heimkino zu kaufen.

Fantasy-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Gefällt euch The Gift?