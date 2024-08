Heute im TV: Richtig guter Fantasy-Horror von einem der größten Regisseure aller Zeiten

Es wird düster und gefühlvoll zugleich, in diesem Oscar-prämierten Fantasy-Horror, der heute im TV läuft. Die meistverfilmte Literaturfigur überhaupt wird dort so authentisch dargestellt wie nie.

Der wohl berühmteste Vampir der Welt stammt aus der Feder des irischen Schriftstellers Bram Stoker und wurde in den 127 Jahren seit seiner Entstehung laut dem Guinness -Buch in über 538 Filmen dargestellt. Doch die wohl werktreueste Umsetzung stammt von Regie-Legende Francis Ford Coppola, der 1992 Bram Stoker's Dracula ins Kino brachte. Der grandiose Fantasy-Horrorfilm inklusive Star-Besetzung läuft heute Abend im TV.



Fantasy-Horror heute im TV: Bram Stoker's Dracula glänzt mit vielen Hollywood-Stars

In Bram Stoker's Dracula treffen wir auf den jungen Anwalt Jonathan (Keanu Reeves), der von dem mysteriösen Grafen Dracula (Gary Oldman) aus Transsylvanien in sein Schloss eingeladen wird, um einen Landvertrag abzuschließen.

Als der Graf ein Foto von Jonathans Verlobter Mina (Winona Ryder) sieht, erkennt er darin seine vor Jahrhunderten verstorbene große Liebe Elisabetha wieder und reist sofort nach London, um ihr Herz zu gewinnen. Jonathan entdeckt derweil die wahre Identität des Untoten und macht sich zusammen mit Vampirjäger van Helsing (Anthony Hopkins) auf den Weg, um Dracula aufzuhalten.

Columbia Trister Bram Stoker's Dracula

Trotz dramaturgischer Freiheiten hält sich Coppolas Inszenierung sehr eng an die Romanvorlage. Änderungen gab es vor allem in der Vorgeschichte des Grafen Dracula, die im Film deutlich umfassender erzählt wird. Dadurch rückt der Regisseur die menschliche und liebende Seite des blutsaugenden Ungeheuers stärker in den Fokus.



Bram Stoker's Dracula überzeugt mit klassischen Effekten

Ganze drei Oscars konnte Bram Stoker's Dracula 1993 in den Kategorien Maske, Kostüme und Effekte für sich gewinnen. Letztere dürfte dem Der Pate-Regisseur besonders gefallen haben, schließlich verfolgte er eine Inszenierung mit möglichst wenig Computereffekten.

Teilweise finden sich Methoden aus den Anfängen der Kinogeschichte im Film wieder. Die Suche nach Experten für solche Techniken gestaltete sich nach einem Den of Geek -Bericht mühselig, war schließlich aber von Erfolgen gekrönt.

Das zahlte sich nicht nur bei den Academy-Awards aus, auch finanziell wurde Bram Stoker’s Dracula ein Erfolg und konnte laut The Numbers 215 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen. Das große Fantasy-Spektakel wird auch auf Rotten Tomatoes sehr positiv besprochen. Dort heißt es:

Übertrieben, im besten Sinne des Wortes. Francis Ford Coppolas Vision von Bram Stokers Dracula rettet die Figur vor jahrzehntelangen affektierten Interpretationen – und bietet obendrein einige großartige Performances.

Mittlerweile ist der Film etwas in Vergessenheit geraten, lohnt sich aber trotzdem. Neben den spektakulären Bildern und Effekten erwartet euch eine spannende wie emotional berührende Geschichte über den berühmtesten Vampir der Welt.

Wann läuft die Romanadaption Bram Stoker's Dracula im TV?

ZDFneo zeigt den Vampirklassiker am heutigen Donnerstagabend, den 8. August 2024, um 23:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Bram Stoker's Dracula stark reduziert im Stream auf Amazon Prime Video kaufen.

