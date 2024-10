Heute im TV: Richtig starker Action-Thriller, der bis zur letzten Minute mit seinen Wendungen fesselt

Was ist nerviger als ein überfüllter Zug? Richtig, ein überfüllter Zug, in dem man um sein Leben kämpfen muss. Im heutigen TV-Tipp sorgt diese Prämisse jedoch für absolute Hochspannung.

In den U-Bahnen deutscher Großstädte lässt sich so manches Abenteuer erleben. Das ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was Liam Neeson im Action-Thriller The Commuter durchmachen muss. Der Film von 2018 liefert 104 Minuten allerbeste Unterhaltung, wovon ihr euch heute Abend im TV überzeugen könnt.

TV-Tipp The Commuter: Action mit ordentlich Zugkraft

Michael MacCauley (Liam Neeson) ist ein ehemaliger Polizist, der seit mittlerweile zehn Jahren als Versicherungsmakler arbeitet. Für seinen Job nimmt er jeden Tag die lange Fahrt nach Manhattan in einem Pendlerzug auf sich. Eines Tages erhält diese monotone Routine einen unerwarteten Bruch, als Michael von einer fremden Frau angesprochen wird.



Die so charmante wie geheimnisvolle Joanna (Vera Farmiga) bietet ihm 100.000 Dollar, wenn es ihm gelingt, eine ganz bestimmte Person im Zug, deren Aussehen unbekannt ist, noch vor dem Erreichen der Endstation zu finden. Was Michael zunächst noch für einen Scherz hält, erweist sich allerdings als ernstzunehmendes Angebot. Aus finanzieller Not heraus nimmt er es an und begibt sich damit unwissentlich in einen gefährlichen Strudel aus Erpressung, Verschwörung und Mord.

In The Commuter begibt sich Liam Neeson einmal mehr in Lebensgefahr

The Commuter stellt die bereits vierte Zusammenarbeit von Regisseur Jaume Collet-Serra und Hauptdarsteller Liam Neeson dar. Davor drehten beide gemeinsam die Action-Thriller Unknown Identity (2011), Non-Stop (2014) und Run All Night (2015), in denen Neeson jeweils seine Paraderolle des alternden Einzelkämpfers in Extremsituation ausfüllte.

Zwar reicht The Commuter nicht ganz an die Qualität der drei genannten Vorgänger heran, offenbart sich aber nichtsdestotrotz als kurzweiliges Konstrukt voller spannender und mitreißend gefilmter Action-Sequenzen. Dass Neeson während der Dreharbeiten schon 64 Jahre alt war, kann der Film nicht verbergen, will er aber zum Glück auch gar nicht.

Dank seines uneitlen Spiels bleibt die Entwicklung des Protagonisten MacCauley zum unfreiwilligen Helden, der sich auch mal plötzlich unter dem fahrenden Zug befindet, jederzeit glaubwürdig. Die namhaften Co-Stars, darunter Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill und Florence Pugh, sowie ein paar nette Twists sorgen zudem dafür, dass man in diesem Zug auf jeden Fall bis zur Endstation mitfahren will.

Zum Weiterlesen: Die Top 15 der besten Zugfilme

Wann läuft der Thriller The Commuter im TV?

VOX zeigt The Commuter heute Abend am 31. Oktober um 20.15 Uhr. Die Wiederholung läuft morgen am 1. November um 22.15 Uhr. Innerhalb einer Streaming-Flatrate gibt es den Action-Thriller aktuell nur bei MagentaTV. Bei diversen Anbietern steht der Film aber auch noch als Leihe oder Kauf zur Verfügung.