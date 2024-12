Heute im TV: Riesiger Fantasy-Blockbuster, dessen Bösewicht von 3 (!) verschiedenen Schauspielern gespielt wurde

Wer sich gerne in magische Fantasy-Welten entführen lässt und auch nichts gegen einen Schuss Bürokratie einzuwenden hat, wird heute Abend im TV bestens bedient.

Für die Harry Potter-Filmreihe wurden sehr viele kreative Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein größtenteils als richtig herausstellten. Dasselbe kann man leider nicht unbedingt von deren Spin-off-Trilogie Phantastische Tierwesen behaupten, die zwar ebenfalls eine faszinierende magische Welt zum Leben erweckt, in puncto flüssiger Erzählung und dichter Atmosphäre aber nicht immer sattelfest wirkt.

Am deutlichsten lässt sich das an der Besetzung des Hauptschurken der Reihe erkennen: Der böse Zauberer Gellert Grindelwald wird nämlich von gleich drei verschiedenen Schauspielern (Colin Farrell, Johnny Depp, Mads Mikkelsen) verkörpert.

Heute Abend läuft mit Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen Teil 2 der Trilogie im TV, in der Johnny Depps New Wave-Version des schwarzen Magiers zu sehen ist, nachdem er im Vorgänger bereits einen Kurzauftritt absolvieren durfte.

Phantastische Tierwesen 2 heute im TV: Darum geht's im Fantasy-Abenteuer

Nach seinem wilden Abenteuer in New York City, das mit der großflächigen Zerstörung ebenjener Stadt endete, verschlägt es den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) nach Paris. Obwohl er einem Ausreiseverbot unterliegt, wird er von Albus Dumbledore (Jude Law) in die europäische Metropole geschickt, um den gefährlichen Magier Credence Barebone (Ezra Miller) aufzuspüren.

Der geheime Auftrag erhält zusätzliche Brisanz, da auch der aus der Gefangenschaft entflohene Zauberer Gellert Grindelwald (Depp) in Paris sein Unwesen treibt. Gemeinsam mit seinen treuen Gefährt:innen Tina Goldstein (Katherine Waterston) und Jacob Kowalski (Dan Fogler) begibt sich Newt in Lebensgefahr, um den dunklen Kräften Einhalt zu gebieten.

Johnny Depps Grindelwald musste nach Phantastische Tierwesen 2 umbesetzt werden

So turbulent wie die Handlung der Phantastische Tierwesen-Trilogie ging es auch hinter den Kulissen der Filme zu. So musste Johnny Depp das Franchise nach Teil 2 verlassen und wurde für den Nachfolger Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse schließlich durch Mads Mikkelsen ersetzt.

Welchen Grindelwald-Darsteller man bevorzugt, ist sicherlich Geschmackssache, doch Farrell (Teil 1), Depp (Teil 2) und Mikkelsen (Teil 3) bringen definitiv jeweils ihre ganz eigenen Vorzüge mit. Depps Version des Bösewichts ist vor allem optisch die exzentrischste, auch wenn sich der Fluch der Karibik-Star hier sonst angenehm zurückhält und damit positiv überrascht.

In unserem Ranking aller 11 Filme des Harry Potter-Universums landete Grindelwalds Verbrechen aufgrund seiner Verworrenheit zwar nur auf dem letzten Platz, dennoch bietet der Fantasy-Blockbuster ein hohes Maß an Unterhaltung, das die Freude am Spektakel gekonnt zelebriert.

Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen 2: Wann läuft Grindelwalds Verbrechen im TV?

Wenn ihr Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen im TV schauen wollt, schaltet heute Abend am 30. Dezember 2024 um 20.15 Uhr Sat.1 ein. Die Wiederholung zeigt der Sender dann im neuen Jahr am 1. Januar 2025 um 13.55 Uhr.

Alternativ könnt ihr das Fantasy-Abenteuer auch in den Streaming-Flatrates von Netflix und Amazon Prime Video anschauen.