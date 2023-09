Heute im TV: Serienkiller-Thriller mit 5 Schauspielgöttern, von dem eine viel bessere Version existiert

Heute Abend kommt eine der bekanntesten Serienkiller-Geschichten im Fernsehen, die mit einem beachtlichen Cast beeindruckt. Leider ist es nicht die beste Version der Geschichte.

Der von Schriftsteller Thomas Harris geschaffene Serienmörder Hannibal Lecter ist eine der ikonischsten Figuren in der Popkultur. In Film und Fernsehen haben wir ihn bereits in den unterschiedlichsten Formen gesehen. Heute Abend kommt die Verfilmung der ersten Hannibal-Geschichte im TV: Roter Drache (2002).



In Roter Drache lernen wir den FBI-Agenten Will Graham kennen, der sich Hilfe suchend an den inhaftierten Lecter wendet, der ihn vor vielen Jahren fast getötet hätte. Um einen Mörder zu fassen, der als Zahnfee bekannt ist und im Licht des Vollmonds tötet, benötigt Graham Lecters Einblick in den Kopf eines Serienkillers.

Die bessere Version von Roter Drache ist schon 16 Jahre vor dem Edward Norton-Film erschienen

Roter Drache ist der erste Teil in Harris' Hannibal-Romantetralogie. Zeitlich gesehen spielt die Adaption vor den Ereignissen von Das Schweigen der Lämmer (1991) und Hannibal (2001). Darüber hinaus existiert mit Hannibal Rising – Wie alles begann (2007) eine Vorgeschichte zu Roter Drache. Doch das ist noch nicht alles.



Hier könnt ihr den Trailer zu Roter Drache schauen:

Roter Drache - Trailer (Deutsch)

Schon vor der Roter Drache-Verfilmung, die heute Abend im Fernsehen läuft, gab es eine Hollywood-Adaption des Stoffs: Mit dem 1986 erschienen Blutmond – Roter Drache brachte Regisseur Michael Mann (Heat, Collateral) die Zahnfee-Morde ins Kino. Im direkten Vergleich ist seine Version die deutlich bessere und mutigere.

Einen Argument spricht dennoch für die Neuverfilmung: der Cast. Während Anthony Hopkins einmal mehr als Hannibal Lecter zu sehen ist, übernimmt Edward Norton den Part von Will Graham. In weiteren Rollen sind starke Schauspieler wie Ralph Fiennes, Harvey Keitel und (!) Philip Seymour Hoffman zu sehen.

Hannibal Lecter-Verfilmung: Wann läuft Roter Drache im TV?

Roter Drache läuft heute Abend, am 19. September 2023, um 22:40 Uhr auf NITRO. Mit Werbeunterbrechung geht die Ausstrahlung bis 01:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Abo streamen.

