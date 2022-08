Heute im TV: Tarantino-Fans dürfen diese coole Thriller-Komödie mit 7 (!) Stars nicht verpassen

Fans von Quentin Tarantinos frühen Filmen sollten sich The Gentlemen nicht entgehen lassen. Guy Ritchies unterhaltsame Gangsterkomödie mit Star-Aufgebot läuft heute auf RTL II.

Mit Filmen wie Bube Dame König GrAs und Snatch - Schweine und Diamanten wurde Guy Ritchie zu einem der beliebtesten Regisseure, die sich an Quentin Tarantinos gefeiertem Stil aus Reservoir Dogs und Pulp Fiction orientierten.

2019 kehrte der Brite mit The Gentlemen endlich wieder zum schwarzhumorigen Gangsterfilm zurück, nachdem sich King Arthur: Legend of the Sword oder Aladdin zuvor an ein breiteres Publikum richteten. Gerade Tarantino-Fans sollten deshalb unbedingt um 20:15 Uhr RTL II einschalten, wo The Gentlemen heute ausgestrahlt wird.

The Gentlemen bringt Guy Ritchies Style in alter Form zurück

In der Handlung des Films spielt Matthew McConaughey den in London lebenden Amerikaner Mickey Pearson, der sich ein Drogen-Imperium aufgebaut hat. Natürlich hat er dadurch große Konkurrenz, die ihm zum Beispiel den Privatdetektiv Fletcher (Hugh Grant) auf den Hals hetzt. Der hat wiederum ganz eigene Pläne und gerät bei einem geplanten Deal schließlich an Mickeys rechte Hand Raymond (Charlie Hunnam).

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Gentlemen:

The Gentlemen - Trailer (Deutsch) HD

Mit einem starken Star-Ensemble, das vor allem aus McConaughey, Grant, Hunnam, Colin Farrell, Henry Golding, Jeremy Strong und Eddie Marsan besteht, setzt Ritchie in The Gentlemen auf seine gewohnten Gangsterfilm-Stärken.

Mit Wendungen am laufenden Band, witzigen Dialogen und schrägen Figuren wird die Thrillerkomödie zum Vergnügen mit vielen Erzählfinten. Dazu kommt der prächtig aufgelegte Cast, der die Charaktere mit Leben füllt. Für Fans der frühen Filme von Guy Ritchie und Quentin Tarantino ist The Gentlemen deshalb eine unbedingte Empfehlung.

