Heute im TV: Teil 5 einer der größten Filmreihen unserer Zeit, der ab der ersten Sekunde Mega-Action liefert

Purer Action-Bombast erwartet euch heute Abend im TV-Programm von Vox. Gezeigt wird ein 130-minütiger Kracher, der mit einer packenden Szene nach der anderen aufwartet.

Welcher ist der beste Fast & Furious-Film? Für viele Fans landet der fünfte Teil an der Spitze des Rankings. Das dürfte kaum überraschen. Immerhin reden wir hier von dem Film, der die Action-Reihe gerettet und das Fundament für ihre Zukunft gelegt hat. Fast & Furious Five ist eine Blockbuster-Generalüberholung im besten Sinne.

Heute Abend könnt ihr den Film im Fernsehen schauen.

Rasanter Action-Blockbuster heute im TV: Teil 5 hat die Fast & Furious-Reihe für immer verändert

Fast & Furious fing als klassische Autorennreihe an, die zwischen Cops und Kriminellen schwankte und sich am liebsten mit quietschenden Reifen über den Asphalt bewegte. Wechselnde Hauptdarsteller (mal Vin Diesel, mal Paul Walker, mal ... Lucas Black) sowie Zeitsprünge und Ortswechsel (looking at you, Tokyo Drift) haben die Filme sehr lose wirken lassen. Das sollte sich mit dem 2011 erschienen Fast & Furious Five ändern.

Hier könnt ihr den Trailer zu Fast & Furious Five schauen:

Fast & Furious Five - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nachdem Regisseur Justin Lin mit The Fast and the Furious: Tokyo Drift eine andere Ecke des Fast & Furious-Universums erkundet hatte und dem darauffolgenden Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. einen Back-to-the-Roots-Film drehte, setzte er das fünfte Abenteuer der Saga als Action-Blockbuster in Szene.

Mit Fast & Furious Five wandte sich die Reihe endgültig von den illegalen Straßenrennen ab und verwandelte sich in ein Heist-Epos, bei dem es darum geht, die unmöglichsten Dingen mithilfe von Autos zu bewerkstelligen. Etwa den Diebstahl eines Tresors, der im Anschluss einmal quer durch Rio de Janeiro gezogen wird.

Auch interessant:

Diese Verfolgungsjagd wirkt rückblickend wie der Kippschalter des Franchise, das sich fortan von geerdeten Action-Szenen verabschiedete und einen überlebensgroßen Stunt nach dem anderen auf die Beine stellte. Zudem kommt hier das Team zusammen, das dem Film das Gefühl eines Avengers-Pendants für Auto-Action gab.

An die Seite von Paul Walker und Vin Diesel gesellte sich erstmals Dwayne Johnson, der später sogar sein eigenes Spin-off anführte. Dazu kamen Gal Gadot und Sung Kang sowie die vertrauten Gesichter von Jordana Brewster, Tyrese Gibson und Chris 'Ludacris' Bridges. Von der Original-Crew fehlte eigentlich nur Michelle Rodriguez.

Action-Blockbuster: Wann läuft Fast & Furious 5 im TV?

Fast & Furious Five läuft heute Abend am 17. April 2025 um 20:15 Uhr auf Vox. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung folgt am Freitag um 22:05 Uhr. Wenn ihr den Action-Kracher lieber unabhängig vom TV-Programm streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei WOW und Amazon Prime im Abo tun.