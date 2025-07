Heute läuft ein 4 Stunden Kriegsfilm-Marathon im TV: Der erste Film ist einer der erfolgreichsten seiner Art

Im TV laufen heute gleich zwei oscarnominierte Werke, die sich mit amerikanischen Kriegen der jüngeren Vergangenheit auseinandersetzen. Viele loben ihre realistische Inszenierung.

Heute Abend dürfen sich Fans packender Kriegsdramen auf gleich zwei intensive Filme im Fernsehen freuen. In Clint Eastwoods American Sniper leidet ein erstklassiger Scharfschütze unter den Folgen seines Irak-Einsatzes und seinem Status als "Held". Und im spannenden Lone Survivor mit Mark Wahlberg geraten die SEALs in Afghanistan in einen Hinterhalt der Taliban.

American Sniper im TV: Bradley Cooper als traumatisierter Scharfschütze

Clint Eastwoods Biopic erzählt die wahre Geschichte des Navy SEALs Chris Kyle, der im Irakkrieg mit 160 offiziell bestätigten Abschüssen als "tödlichster Scharfschütze der US-Geschichte" bekannt wurde. Das Drama beleuchtet dabei auch Kyles zunehmende innere Zerrissenheit zwischen patriotischer Pflicht und psychischen Narben.

American Sniper war nicht nur ein Kassenschlager mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 547 Millionen Dollar , sondern sorgte auch für Kontroversen um die Glorifizierung des Krieges. Bradleys Coopers intensive Darstellung brachte ihm eine Oscarnominierung ein, insgesamt war der Film für sechs Oscars nominiert.

Mehr News zu American Sniper: Diese bizarre Szene wurde zum viralen Hype

Für Regielegende Clint Eastwood ist er sogar sein finanziell erfolgreichster Film. Im Kriegsfilm-Genre ist American Sniper in der Top-5 und hat sogar mehr eingespielt als Dunkirk und Der Soldat James Ryan. Auf den ersten drei Plätzen befinden sich die aus China stammenden Filme The Battle at Lake Changjin, dessen zweiter Teil sowie Operation Red Sea.

Lone Survivor im TV: Hochkarätig besetzt und oscarnominiert

In Lone Survivor schickt Regisseur Peter Berg ein vierköpfiges SEAL-Team (Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch und Ben Foster) in die afghanischen Berge auf eine scheinbar klare Mission: die Eliminierung eines Taliban-Anführers. Doch nach einer fatalen Begegnung mit Zivilisten eskaliert der Einsatz zu einem gnadenlosen Überlebenskampf gegen 250 Kämpfer.

Auch Lone Survivor wurde bei der Oscar-Verleihung bedacht, wenn auch nur bei der Nominierung zweier Nebenkategorien. Laut Kritiken und Publikumsstimmen bei Rotten Tomatoes ist Lone Survivor ähnlich gut aufgestellt wie American Sniper. Dort erhalten beide einen Kritiker-Score von knapp über 70 Prozent und ein Zuschauer:innen-Voting von über 80 Prozent.

Im allgemeinen Konsens heißt es: "Lone Survivor ist ein wahrer Bericht über militärischen Mut und Überleben und verfügt über genügend instinktive Kraft, um seinen plumpen Hurrapatriotismus zu mildern."

Wann laufen die Kriegsfilme American Sniper und Lone Survivor im TV?

Auf RTL Zwei läuft am heutigen Freitag, den 11. Juli 2025 der große Kriegsfilm-Marathon, der mit American Sniper um 20:15 Uhr startet. Direkt im Anschluss läuft Lone Survivor um 22:45 Uhr. Die Wiederholung gibt es wieder im Doppelpack mit American Sniper am 13. Juli um 22:20 Uhr und mit Lone Survivor am 14. Juli um 01:00 Uhr.

