Neu bei Amazon Prime: Der erfolgreichste Film von Clint Eastwood (es ist kein Western)

Seit wenigen Stunden könnt ihr bei Amazon Prime den erfolgreichsten Film von Clint Eastwood schauen. Überraschenderweise handelt es sich dabei um keinen Western, sondern einen Kriegsfilm.

Amazon Prime hat einen neuen Titel in seinen Streaming-Katalog aufgenommen, der sich in gleich zwei Top-Listen wiederfindet: American Sniper. Auf der einen Seite führt das auf wahren Begebenheiten basierende Action-Drama die erfolgreichsten Filme an, die Clint Eastwood als Regisseur umgesetzt hat. Auf der anderen Seite findet sich American Sniper auf Platz 4 der erfolgreichsten Kriegsfilme aller Zeiten wieder.

American Sniper bei Amazon Prime: Clint Eastwood erzählt die Geschichte des Scharfschützen Chris Kyle

American Sniper erzählt die Lebensgeschichte des US-amerikanischen Soldaten Chris Kyle, der als Scharfschütze der Navy SEALs im Irakkrieg für 255 Tötungen verantwortlich gewesen sein soll. Offiziell bestätigt wurden 160 davon. Der Film basiert auf Kyles Autobiografie, die er mit Scott McEwen und Jim DeFelice geschrieben hat.

Kyle hatte insgesamt vier längere Einsätze im Irak. Eastwood setzt die Schlüsselmomente, die an Kriegsschauplätzen spielen, mit großer Eindringlichkeit in Szene. Gleichzeitig fasst er Ereignisse aus Kyles Kindheit auf und beschäftigt sich mit seinem Leben in der Heimat, wo die Kriegserfahrungen mit seinen Familienbeziehungen kollidieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu American Sniper schauen:

American Sniper - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als American Sniper 2014 ins Kino kam, gab es großes Lob für Eastwoods Inszenierung und das starke Schauspiel von Bradley Cooper in der Hauptrolle. Gleichzeitig wurden einige Aspekte des Films kritisiert, angefangen von der Darstellung der umstrittenen Titelfigur. Kyle wurde bereits als Kriegsheld, als Mörder und als Märtyrer diskutiert.

Waffenkult, Patriotismus und Geschichtsverklärung: Die Streitthemen von American Sniper sind geradezu endlos, aber gerade deswegen lohnt sich eine Auseinandersetzung mit dem Film. American Sniper ist kein Feel-Good-Biopic, sondern ein kantiges Werk, das tief in die US-amerikanische Psyche blickt und dort viele Abgründe findet.

Trotz aller Kritik: Clint Eastwood hat mit American Sniper eine beachtliche Erfolgsgeschichte hingelegt

Bei den Oscars war der Film seinerzeit in sechs Kategorien nominiert, u.a. Bester Film und Bester Hauptdarsteller. Gewonnen hat American Sniper den Goldjungen allerdings nur für das Beste Sound Editing. Dafür war er an den Kinokassen umso erfolgreicher: Bei einem Budget von knapp 60 Millionen US-Dollar konnte American Sniper weltweit über 547 Millionen US-Dollar einspielen, wie Box Office Mojo festhält.

Damit landet er auf Platz 4 der erfolgreichsten Kriegsfilme aller Zeiten:

Und bei den erfolgreichsten Clint Eastwood-Filmen landet er sogar auf Platz 1:

Wann kommt der nächste Clint Eastwood-Film ins Kino?

In den USA ist Clint Eastwoods jüngste Regiearbeit bereits im Kino gestartet: Juror #2. Das Gerichtsdrama mit Nosferatu-Star Nicholas Hoult in der Hauptrolle hat überwiegend positive Kritiken erhalten und wartet mit einer About a Boy-Reunion auf – auch Toni Collette gehört zum Cast, die in der Nick Hornby-Verfilmung Hoults Mutter spielte.

In Deutschland erobert Juror #2 ab dem 16. Januar 2025 die große Leinwand. Zum US-Start wurde der Film als Eastwoods möglicherweise letzte Regiearbeit umschrieben.

