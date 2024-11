Heute läuft ein 6 Stunden Thriller-Marathon im TV: Alle drei Filme stammen von einem absoluten Regie-Gott

Der heutige Thriller-Marathon wartet mit drei der besten Hitchcock-Filme auf und mein Favorit ist auch dabei. Freut euch auf Serienkiller, toxische Beziehungen und falsche Verdächtigungen im TV.

Als ich vor einigen Jahren meine Masterarbeit über Alfred Hitchcock schrieb, verliebte ich mich in seine Werke. Heute laufen mit Psycho, Marnie und Frenzy, gleich drei absolut grandiose Suspense-Thriller im TV, die jeder Filmfan gesehen haben sollte.

Der Thriller-Marathon beginnt mit dem Hitchcock-Klassiker schlechthin: Psycho

Wenn man an Hitchcock denkt, kommt einem gleich Psycho in den Sinn, und mit diesem Meisterwerk startet auch der Filmabend. Wie fast alle seiner Werke basiert Psycho auf einer literarischen Vorlage. Beim Besuch von Bates Motel wiegt Hitchcock sein Publikum in Sicherheit, während er es auf eine völlig falsche Fährte lockt, die einen der besten Twists der Filmgeschichte hervorgebracht hat. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Wer mehr über die Hintergründe der Produktion erfahren möchte, sollte sich das hochkarätig besetzte Biopic Hitchcock (bei Disney+ *) nicht entgehen lassen, welches die Dreharbeiten zu Psycho thematisiert. Der Thriller inspirierte auch zum diesjährigen Kinohit Trap, der wie Psycho auf verblüffenden realen Begebenheiten beruht.

"Ein Sex-Mysterium": Marnie ist mein Lieblings-Hitchcock-Film

Was ich an Hitchcock so liebe? Es sind vor allem die vielschichtigen Figuren, die sich allzu oft in moralischen Grauzonen bewegen. Besonders gut kommt das in Marnie zur Geltung. Müsste ich mich für nur einen Hitchcock-Lieblingsfilm entscheiden, würde ich den Thriller aus dem Jahre 1964 wählen.

Im sehenswerten Trailer zu Marnie spricht Hitchcock höchstpersönlich deutsch und erklärt: "Es ist ein Film, den man schwer klassifizieren kann. [...] Man könnte Marnie ein Sex-Mysterium nennen, falls es diese Bezeichnung gäbe, doch es ist mehr als das."

Marnie - Trailer (Deutsch) HD

Das Spiel zwischen Tippi Hedren und Sean Connery ist absolut fesselnd. Mit all seinem James Bond-Charme mimt Connery den wohlhabenden Mark, der eine traumatisierte Frau aus ihrem Dilemma befreit ... oder sie vielmehr erpresst. Denn zu welcher freiwilligen Entscheidung ist Marnie in ihrer Lage überhaupt fähig?

Hitchcocks Figuren im moralischen Grauschleier, besser hätte man sie nicht porträtieren können. Man will an dieses "Liebespaar" glauben und doch ist alles falsch daran. Gerade in Zeiten, wo Worte wie toxische Beziehung und Narzissmus inflationär gebraucht werden, ist Marnie aktueller denn je.

Hitchcocks genialer Serienkiller-Thriller Frenzy im TV

In Hitchcocks vorletztem Werk Frenzy geht er nicht zimperlich vor. Nackte Frauenleichen, die aus Autos geworfen werden und ein Serienkiller, der im wahrsten Sinne des Wortes mit der Leichenstarre kämpft. Manches mutet makaber an, spannend ist das Katz-und-Maus-Spiel alle mal.

Hinzukommt, dass der unschuldige und wenig sympathische Dick Blaney (Jon Finch) von der Polizei verfolgt wird, während er sich selbst auf die Suche nach dem wahren Mörder macht. Dieser tritt neben seinen sadistischen Verbrechen ausgerechnet als fröhlicher Lebemann auf.

Hitchcock schafft es tatsächlich, dass wir zumindest in einer Szene mit diesem grausamen Triebtäter mitfiebern. Er ist und bleibt eben der Meister der Suspense.

Wann laufen Alfred Hitchcocks Filme im TV?

Der große Hitchcock-Marathon läuft am heutigen Freitag, den 1. November auf Sat.1 Gold. Den Anfang macht Psycho um 20:15 Uhr, im Anschluss folgt Marnie um 22:30 Uhr und der Serienkiller-Thriller Frenzy kommt um 00:50 Uhr.



Psycho *, Frenzy * und Marnie * bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen

Von den Filmen wird nur Psycho wiederholt, der nach Frenzy am 2. November um 02:40 Uhr bei Sat.1 Gold ausgestrahlt wird. Wer die Filme im TV verpasst, kann sie auch bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

