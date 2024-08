Heute läuft ein epischer Abenteuer-Blockbuster im TV – der Star brach sich beide Beine und machte einfach weiter

Unzählige Male wurde die Legende um den wohl berühmtesten Dieb der Geschichte verfilmt. Heute läuft eine gefeierte und schlachtenreiche Version des Mittelalterepos mit Russell Crowe im TV.

Nachdem Ridley Scott und Russell Crowe bereits in Gladiator erfolgreich zusammengearbeitet hatten, taten sie sich für den Abenteuerfilm Robin Hood erneut zusammen. Auch das Setting war den beiden vertraut, denn der berüchtigte Sherwood Forest wurde im Kielder Forest gedreht, wo auch Teile von Gladiator entstanden waren. Heute läuft das atemberaubende Schlachtenepos im TV.



Der König der Diebe: Robin Hood mit Russell Crowe im TV

Sir Robin von Loxley (Russell Crowe) kehrt nach dem dritten Kreuzzug in seine Heimat nach England zurück, wo sich einiges verändert hat. Der Sheriff von Nottingham (Matthew Macfadyen) unterdrückt das Dorf und seine Bewohner:innen. Robin sieht dem nicht tatenlos zu und nutzt seine militärische Ausbildung, um für Freiheit zu kämpfen und das Herz von Lady Marion (Cate Blanchett) zu gewinnen.

Universal Robin Hood

Robin Hood-Darsteller Russell Crowe brach sich beide Beine beim Dreh

Bereits im Spätmittelalter entstand die Figur des Robin Hoods, dessen Geschichte 1908 in einem Kurzfilm erstmals verfilmt wurde. Nach dem schon Sean Connery und Kevin Costner den Dieb, der für das Gute kämpft, verkörpert hatten, trat auch Crowe in deren Fußstapfen und zeigte bei den Dreharbeiten so viel Einsatz, dass ihn auch gebrochene Beine nicht davon abhalten konnten.

Bei seinem Stunt hatte ihm schon seine Intuition verraten, dass der Sprung von der Burg auf den steinharten Boden böse enden könnte, tat für die Kunst aber alles, was ihm abverlangt wurde. Die Landung war wie ein elektrischer Schlag, doch der Schauspieler biss sich durch und drehte noch einen Monat weiter.

Erst zehn Jahre später unterzog sich Crowe einem Ultraschall, bei dem der Arzt aufgrund von Rückständen in den Knochen erkannte, dass damals beide Beine gebrochen waren. Der Einsatz hat sich zumindest gelohnt. Bei uns wird der Film mit 6,6 Punkten bewertet und liegt auf Platz 7 der besten Ritterfilme.

Geplante Neuverfilmung mit Robin Hood soll deutlich düsterer werden

Nach unzähligen Verfilmungen können sich Fans nun auf eine weitere Neufassung des Stoffes freuen. In The Death Of Robin Hood soll die Legende deutlich düsterer erzählt werden. In der Hauptrolle können wir uns auf Hugh Jackman gefasst machen, außerdem soll Killing Eve-Darstellerin Jodie Comer mit dabei sein, die bereits mit The Last Duel in einem sehr eindrücklichen Mittelalterfilm unter der Regie von Scott mitspielte.

Wann läuft der Abenteuerfilm Robin Hood im TV?

Ridley Scotts Version von Robin Hood könnt ihr am heutigen Donnerstag, den 29. August 2024 um 20:15 Uhr auf VOX sehen. Die Wiederholung zeigt der Sender am Samstagmorgen, den 31. August um 9:10 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Robin Hood auch bei Netflix oder Prime streamen.

