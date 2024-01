Heute läuft ein Fantasy-Action-Kracher mit einer unfassbaren Idee im TV: Um diesen Stoff rissen sich die Studios

Vor zwölf Jahren erschien ein Action-Film mit einem fragwürdigen Konzept. Noch kurioser ist es, dass sich gleich mehrere Studios um die Rechte an dem Stoff stritten. Heute kommt der Film im TV.

Vertreter der Mashup Novel wirken wohl immer etwas bizarr, weil sie wohlbekannte Texte oder Figuren mit einem meist gegensätzlichen Genre kreuzen. Autor Seth Grahame-Smith kann das ganz gut und ließ in seinem Roman den berühmten US-Präsidenten Abraham Lincoln zum Vampirjäger werden.

Bereits ein Jahr zuvor veröffentlichte er eine Mashup Novel, in der er Stolz und Vorurteil und Zombies vermischte, das Buch wurde allerdings erst 2016 verfilmt. Ist das Konzept absurd oder genial? Macht euch selbst ein Bild davon, denn Abraham Lincoln - Vampirjäger läuft heute im TV.

Darum geht es in dem Action-Film Abraham Lincoln - Vampirjäger

Regisseur Timur Bekmambetov (Wanted) verfilmte den Stoff mit Benjamin Walker in der Hauptrolle, indem verschiedenen Stationen aus dem echten Leben des Präsidenten mit Horror-Szenen neu interpretiert werden.

Der junge Abraham verliert schon in jungen Jahren seine Mutter, die von einem Vampir getötet wurde. Ihm zur Seite steht jetzt noch sein Mentor Henry Sturgess (Dominic Cooper), der ihm beibringt seine Aggressionen zu zügeln, denn Abraham sinnt nach Rache.

20th Century Fox Abraham Lincoln - Vampirjäger

Der junge Mann findet heraus, dass der Mörder seiner Mutter der Besitzer einer Plantage ist, auf der die Vampire die Sklaven benutzen, um ihren Blutdurst zu stillen. So beschließt Lincoln, als 16. Präsident der USA, die Sklaverei abzuschaffen. Infolgedessen kommt es nicht nur zum Bürgerkrieg zwischen den Unionisten und Konföderierten, sondern auch zum Kampf zwischen den Menschen und den Vampiren.



Abraham Lincoln - Vampirjäger: Studios stritten um die Rechte der absurden Story

Einer der bekanntesten und beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten folgt tagsüber seinen politischen Ambitionen und wird nachts zum axtschwingenden Vampirjäger – wer hätte gedacht, dass sich gleich mehrere Studios um den Stoff rissen. In einem erbitterten Bieterkampf entschied 20th Century Fox das Rennen schließlich für sich.

Seth Grahame-Smith lieferte nicht nur die literarische Vorlage, sondern auch das Drehbuch. Tim Burton sicherte sich die Filmrechte und blieb als Produzent an Bord, für die beiden war es nicht die erste Zusammenarbeit. Nur ein halbes Jahr zuvor erschien mit Dark Shadows ein weiterer Burton-Vampirfilm, an dem auch Grahame-Smith mitschrieb. Die Komödie, besitzt etwas, dass Kritiken an Abraham Lincoln bemängeln: Humor. Auf Rotten Tomatoes , wo der Film nur ein Rating von 34 Prozent erhielt, heißt es:

Abraham Lincoln: Vampirjäger hat visuellen Stil zu bieten, aber sein übermäßig ernster Ton passt nicht zu seiner ausgesprochen albernen Prämisse und hinterlässt beim Kinobesucher eine unerfüllte Mischung widersprüchlicher Zutaten.

Wann läuft Abraham Lincoln - Vampirjäger im TV?

Der Vampirkiller verrichtet sein Werk am Donnerstag, dem 25. Januar um 23:05 Uhr auf VOX. Der Sender wiederholt den Film am Samstag, dem 27. Januar um 22:50. Außerdem befindet sich Abraham Lincoln - Vampirjäger im Abo von Disney+, ihr könnt ihn auch auf Amazon und WOW streamen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.