Neue The Walking Dead-Serie mit Rick Grimes versteckt im Trailer bitteren Hinweis auf Zerstörungsorgie

Der Trailer zur The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes in The Ones Who Live versteckt bereits eine gewaltige Wendung, die nur aufmerksamen Fans auffällt.

Schon in wenigen Wochen startet die wichtigste The Walking Dead-Serie seit Jahren. In dem Spin-off The Ones Who Live erwartet uns die langersehnte Rückkehr von Rick Grimes (Andrew Lincoln), die uns in das Herz der rätselhaften Gemeinschaft der Civic Republic führt.

Bereits das Serienfinale von The Walking Dead lieferte einen ersten kurzen Blick auf Ricks missliche Lage nach seinem Verschwinden. Im Vergleich mit dem neuesten Trailer zu The Ones Who Live offenbart sich schon jetzt ein gewaltiger Twist, der spannende Details über das Wiedersehen mit Rick Grimes verrät.



Ricks The Walking Dead-Rückkehr verspricht schon jetzt einen zerstörerischen Twist

Im Trailer zu The Ones Who Live sitzt Rick Grimes vor der Skyline von Philadelphia am Delaware River, dem Standpunkt der mysteriösen Civic Republic, deren Geheimnisse durch das gefürchtete CRM gewahrt werden. Einen ähnlichen Ausblick sahen wir bereits am Ende von The Walking Dead. Dort waren Teile Stadt jedoch komplett zerstört.



Etwas über 6 Jahre nach seinem Verschwinden startete Rick Grimes den erfolglosen Fluchtversuch, der ganz am Ende von The Walking Dead zu sehen war. Die Szene aus dem Trailer ist jedoch zeitlich davor einzuordnen, bevor die Philadelphia aka die Civic Republic in einen Angriff oder gar Krieg verwickelt wurde. Uns erwarten in der neuen Spin-off-Serie also einige Zeitsprünge.

Was es mit der Bombardierung der Civic Republic genau auf sich hat, wissen wir zwar noch nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass Rick Grimes das Chaos dieser Situation nutzte, um zu flüchten. Was der Trailer ebenfalls verrät: Einige Zeit nach seiner gescheiterten Flucht wird Rick selbst ein Mitglied des gefürchteten Militärs, dem er zu entkommen versuchte.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht lang warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

