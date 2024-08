Heute läuft eine Fantasy-Neuauflage im TV: Das Original verstörte Millionen von Kindern

Heute läuft ein Fantasy-Remake im TV, in dem sich Anne Hathaway nicht gerade von ihrer kinderfreundlichen Seite zeigt. Schon das Original hat eine ganze Generation verstört.

Einige Kinderfilme können verstörender sein als so mancher Horrorfilm. Der 1990 erschienene Fantasy-Kultfilm Hexen hexen ist das beste Beispiel dafür. Nachdem er eine ganze Generation an Kinderin um den Schlaf gebracht hat, erschien 2020 die gleichnamige Neuauflage Hexen hexen mit Anne Hathaway.

Heute Abend könnt ihr den schaurigen Fantasy-Film im TV schauen.



Fantasy-Neuauflage: Kinder hassende Hexen hexen heute im TV

Hexen hexen beruht auf dem gleichnamigen Roman von Roald Dahl, der auch die Vorlagen zu Filmen wie Matilda und Charlie und die Schokoladenfabrik lieferte. Auch in diesem Fantasy-Abenteuer geht es übernatürlich zu. Hier wird der Waisenjunge Charlie (Jahzir Bruno) Zeuge einer Hexenverschwörung und kurz darauf von der Oberhexe (Hathaway) in eine Maus verwandelt.

Warner Bros. Hexen hexen

Ihr Plan ist es, weltweit alle Kinder in kleine Nager zu verhexen. Jetzt liegt es an Charlie, die fiesen Hexen aufzuhalten und ihre Pläne zu durchkreuzen. Glücklicherweise erhält er Hilfe von anderen Kindern in Mäusegestalt und seiner mutigen Großmutter (Octavia Spencer).

Hexen hexen: Toller Cast, doch weniger Grusel als das Original

Zurück in die Zukunft-Regisseur Robert Zemeckis nahm sich der Neuauflage von Hexen hexen an und erhielt durchschnittliche Kritiken (via Metacritic ). Gelobt wird Hathaways großartige Performance, die den gesamten Film trägt und mit einer bizarren Grimasse nach der anderen aufwartet. Dennoch können die Horror-Elemente nicht an das Original heranreichen.

Das hat aber auch etwas Gutes: Wer sein Kind nicht mit Albträumen ins Bett schicken will, kann getrost zur Neuauflage von Hexen hexen greifen. Der hochkarätige Cast wird auch die Erwachsenen unterhalten, wenn gleich das Remake nicht ganz an den Zauber des Originals heranreicht. Richtiges Albtraumpotenzial hat dafür der neue Film Longlegs mit Nicolas Cage, der aktuell im Kino läuft.

Wann läuft die Hexen hexen-Neuauflage mit Anne Hathaway im TV?

Der unheilvolle Hexenzauber läuft am heutigen Samstag, den 10. August 2024 um 22:25 Uhr auf Sat.1. Eine Wiederholung zeigt der Sender am 11. August 2024 um 14:40 Uhr. Außerdem könnt ihr Hexen hexen zur Primetime am 18. August um 20:15 Uhr auf Sixx sehen. Unabhängig vom TV-Programm streamt RTL+ die Neuverfilmung.

