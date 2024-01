Heute startet die neue NCIS-Serie endlich in Deutschland: Sie hat bereits einen Streaming-Rekord gebrochen

NCIS hat viele Ableger und der neuste davon ist ab heute endlich in Deutschland zu streamen. NCIS: Sydney hat dabei nicht nur eine goldene Regel von Navy CIS gebrochen, sondern bereits einen Streaming-Rekord aufgestellt.

Seit dem 18. Januar 2024 ist das neue Navy CIS-Spin-off NCIS: Sydney nach etwas Wartezeit auch in Deutschland zu sehen. In den Produktionsländern Australien und den USA lief die Serie bereits und stellte einen Streaming-Rekord auf: Es war der meistgestreamte Paramount+-Start einer CBS-Serie, berichtet Screen Rant .

Bereits drei Tage nach Start hatte die neue NCIS-Serie zudem über 10 Millionen Zuschauer:innen bei Paramount+ und beim Sender CBS, der die Serie parallel zum Streaming-Dienst ausstrahlte. Hierzulande könnt ihr die 1. Staffel von NCIS: Sydney ebenfalls bei Paramount+ streamen *. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.

Komplett neue Herausforderungen in Australien: Darum geht's in NCIS: Sydney

Nach den Ablegern Navy CIS: L.A., New Orleans und Hawaii geht das Franchise nach 20 Jahren erstmals für eine ganze Serie in ein anderes Land. Das neue Spin-off NCIS: Sydney bekommt daher einen internationalen Charme verpasst. In der neuen Geschichte muss sich ein Team aus verschiedenen Nationen und Departments zusammenraufen.

Das neue Sydney-Team besteht aus amerikanischen NCIS-Agent:innen und Polizist:innen der Australian Federal Police. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Olivia Swann (Legends of Tomorrow) als NCIS-Agentin Michelle Mackey. Mackey führt ein fünfköpfiges Team an, das in Navy-Angelegenheiten in und um Sydney ermittelt.

Zu den großen Herausforderungen von Agentin Mackey und ihrem Team gehören nicht nur die geografischen Umstände des Standorts Sydney, sondern auch die Verständigung und Kooperation zwischen zwei ungleichen und kulturell diversen Teams und Nationen.

Ebenfalls mit dabei in allen acht Folgen der 1. Staffel NCIS: Sydney sind die Darstellenden Todd Lasance (Spartacus) als JD Dempsey, Sean Sagar (Mea Culpa) als DeShawn Jackson, Mavournee Hazel (Shantaram) als Blue Gleeson, William McInnes (Dirty Deeds) als Doc Rosie und Tuuli Narkle (Mystery Road: Origin) als Evie Cooper.

Eine 2. Staffel ist noch nicht offiziell bestellt, scheint aber dank des Streaming-Erfolges bei Paramount+ von Staffel 1 durchaus möglich zu sein.

24 weitere Streaming-Highlights 2024 stellen wir im Moviepilot-Podcast vor

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. noch? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.