Heute um TV: 5 Stunden Action-Exzess der mit bitterbösem Humor die Grenzen des guten Geschmacks pulverisiert

Wenn einer weiß, wie man gekonnt Sachen in die Luft jagt und rasante Stunts einfängt, ist das Transformers-Regisseur Michael Bay. Doch die Reihe, die heute im TV läuft, bietet nicht nur knallharte Action, sondern auch bitterbösen Humor.

Heute laufen die ersten beiden Teile von Bad Boys im TV und die haben es in sich. Nach dem unglaublichen Erfolg des ersten Teils folgte 2003 eine Fortsetzung mit dem gleichen Kernteam. Produzent Jerry Bruckheimer, Regisseur Michael Bay und die beiden Hauptdarsteller Will Smith und Martin Lawrence sorgen für noch mehr Action und einen bitterbösen, für manche wohl auch grenzwertigen Humor.

Darum geht es in der Action-Komödie Bad Boys

Dem Miami Police Department wird konfisziertes Heroin im Wert von über 100 Millionen Dollar geklaut. Jetzt bleiben den beiden Cops Mike Lowry (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) nur 72 Stunden, um es zurück zu beschaffen. Mit der Hilfe der einzigen Zeugin Julie (Téa Leoni) heften sich die Cops an die Fersen von Gangster Fouchet (Tchéky Karyo). Doch damit nicht genug, gleichzeitig müssen sie noch den Mord an einem Ex-Polizisten und einer jungen Frau aufklären.

Sony Martin Lawrence und Will Smith in Bad Boys

Im zweiten Teil wartet eine neue Mission auf die beiden Cops der Drogenfahndung. Ein Drogenkartell schmuggelt auF unbekannte Weise große Mengen Ecstasy nach Miami und zettelt dabei einen blutigen Bandenkrieg an. Auch privat stehen die beiden vor einer Herausforderung, denn Mike verliebt sich in Marcus' Schwester Syd (Gabrielle Union) und die wird kurz darauf vom Drogenboss Johnny Tapia (Jordi Mollà) entführt. Nicht nur Syds Leben steht auf dem Spiel, sondern auch die Freundschaft der Cops.

Bad Boys 2: Materialschlachten und Ekelhumor

Als Bad Boys 1995 in den Kinos lief, spielte er weltweit 140 Millionen US-Dollar ein und das bei einem Budget von 23 Millionen. Für Teil 2 wurden dann die schweren Geschütze ausgefahren und Michael Bay stand mehr als das fünffache des Budgets zur Verfügung. Das sieht man dem Film auch an. Es gibt eine regelrechte Materialschlacht in dem zweieinhalb Stunden langen Action-Exzess. Die Villa am Ende wurde eigens für den Film gebaut, nur um sie dann in die Luft zu sprengen.

Doch nicht nur die Action ist gestiegen, auch der bitterböse Humor hat sich noch einmal gesteigert und die makaberen Bilder. Wir sehen Kopfschüsse, Macho-Klischees und ein geschmackloses Versteckspiel in der Autopsie. Auf Cinema heißt es:

Bad Boys II ist handwerklich ein gut gemachter Actionfilm, dessen zynische Aggression viele Zuschauer vor den Kopf stoßen könnte. Mit Michael Bays Körperwelten hält leichenbitterer Ekelhumor Einzug in die Welt des Mainstreamkinos.

Bad Boys 4 startet im Juni 2024

Ob wir im langersehnten vierten Teil nochmal diese derbe Art des Action-Blockbusters zu sehen bekommen, wird sich im Sommer zeigen. Wie Screen Rant berichtet wurde der US-Starttermin von Bad Boys 4 auf eine Woche vorverlegt auf den 7. Juni und der Teil soll deutlich lustiger werden als Bad Boys for Life aus 2020. Neben Will Smith und Martin Lawrence sollen im Cast auch Vanessa Hudgens und Eric Dane als Bösewicht vertreten sein.



Wann laufen die beiden Teile von Bad Boys im TV?

Die chaotischen Polizisten beginnen heute, am 1. März 2024, um 20:15 Uhr ihre Ermittlungen auf RTL ZWEI. Der zweite Teil kommt dann direkt im Anschluss um 22:30 Uhr. In der Nacht auf den 2. März wiederholt der Sender den ersten Teil um 03:30 Uhr und den zweiten in der Nacht auf den 4. März um 01:45 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm streamt Netflix Bad Boys und Bad Boys II.