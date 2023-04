Horror-Fortsetzung nach 10 Jahren: Eine der gruseligsten Filmreihen kehrt im verstörenden Trailer zurück

Insidious ist für viele Horror-Fans eine der gruseligsten Filmreihen überhaupt. Und sie geht genauso erschreckend weiter, wie der erste Trailer zu Insidious: The Red Door zeigt.

Die bisherigen vier Filme der Insidious-Reihe lehrten auch manche Horror-Profis das Fürchten. In Kürze soll mit Insidious: The Red Door Teil 5 der Reihe kommen. Im ersten Trailer feiern Stars wie Patrick Wilson (Conjuring) und Rose Byrne (28 Weeks Later) ihre Rückkehr.

Schaut hier den ersten Trailer zu Insidious 5:

Insidious: The Red Door - Trailer (English) HD

Horror-Stars werden in Insidious 5 erneut von ihren Dämonen heimgesucht

Josh Lambert (Wilson) lebt mit seiner Familie ein beschauliches Leben, nachdem er die Geschehnisse aus Insidious: Chapter 2 vergessen konnte. Dennoch verstört ihn wie auch seinen Sohn Dalton (Ty Simpkins) die Lücke in ihrem Gedächtnis. Und je mehr sie dem Rätsel ihrer Erinnerungen nachgehen, desto mehr tritt das alte Grauen wieder in ihr Leben.

Bemerkenswert ist für viele Horror-Fans vielleicht, dass mit Schauspielern Simpkins und Andrew Astor auch die ehemaligen Kinderstars aus Insidious 2 nach 10 Jahren zurückkehren. Regie führte Hauptdarsteller Wilson.

Wann kommt Insidious: The Red Door ins Kino?

Bis zum Kinostart von Insidious 5 ist es nicht mehr weit hin. Insidious: The Red Door soll am 6. Juli 2023 ins Kino kommen. Produziert wird der Film erneut von Reihen-Macher James Wan.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



