Horrormeister liefert neue Alpträume: Erster Trailer mit Killer-Puppe und jetzt schon legendären Tanzeinlagen

In M3GAN soll eine Androiden-Puppe ein Mädchen aufheitern und terrorisiert stattdessen ihr Umfeld. Zum Horrorfilm von James Wan gibt es jetzt einen ersten Trailer.

James Wan gilt dank Conjuring oder Malignant als absolutes Horror-Talent. Jetzt hat er zu einem neuen Grusel-Spaß das Drehbuch verfasst. In M3GAN richtet eine vollautomatisierte Puppe ein Blutbad an. So zeigt es der erste Trailer.

Schaut euch hier den Trailer zu M3GAN an:

M3GAN - Trailer (Deutsch) HD

Im Horror-Kracher M3GAN schützt eine Puppe ein Kind durch blanken Terror

Der beginnt eigentlich tragisch. Katie (Violet McGraw) kommt nach dem Tod ihrer Eltern in die Obhut ihrer Tante Gemma (Allison Williams). Die will das junge Mädchen mit einer vollautomatischen Puppe namens Megan (Stimme im Original: Jenna Davis) aufmuntern. Die Idee geht nach hinten los: Der Android hat es schließlich auf alle abgesehen, die ihrem Schützling zu nahe kommen.

In Old People nehmen Renter Rache: Lohnt sich der Netflix-Horror?

Unheimlich sind dabei nicht nur Megans Fixierung auf Katie oder ihre unterschwellig bedrohlichen Sprüche gegenüber Gemma. Die Tanzeinlage aus dem Trailer etwa scheint direkt aus der Disco-Hölle zu stammen.

Wann kommt M3GAN ins Kino?

M3GAN soll am 12. Januar 2023 im Kino starten. Regie führt Gerard Johnstone (Die Reise nach Westen). Vor der Kamera ist neben Williams und McGraw unter anderem auch Brian Jordan Alvarez (Will & Grace) zu sehen.

