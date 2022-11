House of the Dragon erstmals ohne Sky streamen: Ab heute geht's und hier erfährst du wo

Statt Game of Thrones Staffel 9 gibt es House of the Dragon, die neue Fantasy-Serie über die Targaryens und ihre Drachen. Heute erscheint sie online zum Kaufen.

Die erste Staffel von House of the Dragon war in Deutschland bisher exklusiv bei Sky und dessen Streaming-Dienst WOW zu sehen. Ab heute ändert sich das. Die zehn neuen Episoden aus der Welt von Game of Thrones sind ab heute online ohne Abo verfügbar. Wo du sie bekommst und wie viel sie kosten, erklären wir im Artikel.

Was hat die Serie mit Game of Thrones zu tun?

House of the Dragon ist keine Fortsetzung von Game of Thrones, sondern erzählt eine Geschichte, die 200 Jahre vor den Ereignissen um Jon, Daenerys und Tyrion spielt. In dieser Zeit regieren die Targaryens mit ihren Drachen über die Sieben Königreiche von Westeros. König Viserys (Paddy Considine) überlegt, den Eisernen Thron an seine Tochter Rhaenyra (Milly Alcock) zu vermachen. Doch konkurrierende Fraktionen am Hof haben eigene Pläne.

Was euch in House of the Dragon genau erwartet, erfahrt ihr im spoilerfreien ersten Eindruck von der Fantasy-Serie.

House of the Dragon ohne Sky streamen: So geht's

Die erste Staffel umfasst wie bei GOT zehn Episoden, Staffel 2 ist schon bestellt. Wer ein Abo von Sky oder dem Streaming-Dienst WOW * hat, konnte schon in die Serie über Hof-Intrigen und Drachen-Kämpfe reinschauen.

Heute erscheint House of the Dragon als Download bzw. Stream zum Kaufen und war unter anderem bei diesen Anbietern:

Amazon: Hier muss man sich vorher entscheiden ob man die deutsche Version * oder die englische Originalversion * der kompletten Staffel kaufen will. Für HD bezahlt man 28,99 Euro und für SD 23,99 Euro. Eine 4K-Version wird derzeit nicht geführt.

oder die der kompletten Staffel kaufen will. Für HD bezahlt man 28,99 Euro und für SD 23,99 Euro. Eine 4K-Version wird derzeit nicht geführt. Alternativ kannst du die Staffel oder einzelne Episoden auch bei MagentaTV, Apple, Microsoft, Maxdome und anderen kaufen.

Wer noch unsicher ist, kann bei YouTube derzeit noch kostenlos und legal die erste Episode von House of the Dragon streamen.

Im Dezember erscheint die Fantasy-Serie auf 4K-UHD und Blu-ray

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheint House of the Dragon Staffel 1 auf physischen Datenträgern. Ab dem 20. Dezember gibt es die Serie auf:

Ihr könnt die Editionen bereits vorbestellen.

