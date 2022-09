House of the Dragon schockt mit Inzest-Szene selbst Game of Thrones-Fans: "Unfassbar, dass das passiert ist"

Die neue Folge House of the Dragon geht in Sachen Inzest in die Vollen. Dagegen sehen einschlägige Game of Thrones-Szenen fast zahm aus. Wir zeigen, was passiert ist und sammeln Fan-Reaktionen.

Spoiler zur neuen Folge House of the Dragon: Das Geschwisterpaar Jaime und Cersei Lannister oder Jon Snow mit seiner Tante Daenerys Targaryen: Liebesbeziehungen zwischen Verwandten gehören zur DNA von Game of Thrones. House of the Dragon ist die erste Spin-off-Serie des Fantasy-Erfolgs. Mit einer erotischen Liebesszene zwischen Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) und deren Onkel Daemen Targaryen (Matt Smith) übertrifft sie nun alles, was Game of Thrones je gezeigt hat.

Brisante Szene: Was passiert in der 4. Folge House of the Dragon?

Daemon kehrt von seinem Feldzug auf den Trittsteinen zurück, wo er den Krabbenspeiser besiegte. Nach 4 Jahren trifft er seine Nichte Rhaenyra wieder, die wiederum gerade ihre monatelange und erfolglose Verehrer-Schau beendet hat. Beide treffen also unter neuen Vorzeichen aufeinander. In Dialogen werden erste Hinweise auf das gestreut, was uns in der Folge noch erwarten wird: Beide attestieren sich, "gereift" zu sein.

Daemon und Rhaenyra unternehmen einen Ausflug ins Nachtleben der Stadt, schauen sich ein satirisches Theaterstück an und besuchen ein Bordell. Dort fallen die Verwandten übereinander her. Zum Äußersten kommt es nicht, Daemon zügelt sich und unterbindet die "Kopulation" (Otto Hightower). Jedoch hat ein Spion die Szene beobachtet. Der Schaden ist angerichtet, hat später aber vor allem Folgen für Otto Hightower. Rhaenyra verführt in der selben Nacht ihren Leibwächter Criston Cole.

So reagieren die House of The Dragon-Fans auf die Inzest-Szene

Hier erstmal etwas Bildmaterial zur Inzest-Szene zwischen Rhaenyra und Daemon:

Ich, die ganze Zeit während dieser Episode

Leser:innen der Vorlage von George R.R. Martin konnten sich auf die Szene vorbereiten – und sind dennoch geschockt: "'Ich wusste, dass es passiert. Aber die Tatsache, dass es passiert, ist unfassbar."

Viele Fans legen die Folge als Triumph für Rhaenyra aus. Die Prinzessin und designierte Königin wird von ihrem Vater Viserys (Paddy Considine) und dessen Beratern zum Spielball strategischer Überlegungen degradiert. Sie soll möglichst gewinnbringend verheiratet werden. In dieser Folge tut sie, was sie will. Benimmt sich also wie ihre männlichen Pendants. Die nächsten Folgen werden zeigen, wie genau sich die Szene auf weitere Ereignisse in der Geschichte auswirkt.

