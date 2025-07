"Ich bin begeistert": So sehr freut sich ehemaliger Narnia-Star auf Netflix-Version von Greta Gerwig

Greta Gerwig verfilmt eine Neuauflage der Chroniken von Narnia für Netflix. Nun äußerte sich der ehemalige Prinz Kaspian aus der Fantasy-Reihe positiv dazu.

Barbie-Regisseurin Greta Gerwig arbeitet an einer neuen Verfilmung der Die Chroniken von Narnia-Bücher für Netflix. Schauspieler Ben Barnes, der in den zurückliegenden Filmen Prinz Kaspian von Narnia verkörperte, teilte nun seine Freude über die Neuverfilmung mit.

Narnia-Star Ben Barnes freut sich auf die Fantasy-Neuauflage für Netflix

Bei der Premiere der neuen Stephen King-Horrorserie The Institute sprach der ehemalige Narnia-Prinz Ben Barnes mit Variety über die Neuauflage der beliebten Fantasy-Reihe Die Chroniken von Narnia. Er hatte im Narnia-Originalfilm Prinz Kaspian von Narnia ab 2008 die Titelrolle übernommen und sieht der neuen Verfilmung positiv entgegen.

Bei klassischer Literatur gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sie zu adaptieren, solange es frisch ist und eine neue Generation anspricht.

Er sähe in der Neuauflage die Möglichkeit, eine neue Generation an Fans zu inspirieren, so wie er es in jungen Jahren getan hätte.

Ich denke, dass diese Geschichten dieses eine haben, manche Fantasy erlaubt es einem wirklich, wunderschöne allegorische Geschichten über Hoffnung und Güte und Glauben zu erzählen. Ich denke, es wird wirklich interessant zu sehen, wie sie das aufgreift. Ich bin begeistert, dass [Narnia] neu erzählt wird.

Wann startet die Narnia-Neuauflage auf Netflix?

Greta Gerwig hat sich erfolgreich für einen exklusiven Kino-Release der neuen Narnia-Filme eingesetzt, bevor die Reihe voraussichtlich Ende 2026 auch auf Netflix erscheint. Die Filme sollen Berichten zufolge die Geschichte des 6. Teils namens Das Wunder von Narnia erzählen.

Seit den Originalfilmen sind 15 Jahre vergangen. Ben Barnes war seither in vielen anderen Produktionen, etwa der Fantasy-Reihe Shadow and Bones auf Netflix, oder in der Sci-Fi Serie Westworld, zu sehen. Für die neuen Filme wurden unter anderem Daniel Craig, Meryl Streep und Emma Mackey bestätigt.