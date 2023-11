"Ich hasse es hier": Nach Netflix' neuster Fantasy-Absetzung sind die Shadow and Bone-Fans richtig sauer

Fantasy-Fans müssen gerade stark sein, denn Netflix hat eine beliebte Serie sowie ihr potenzielles Spin-off abgesägt. Shadow and Bone-Fans trauern nun weltweit zusammen mit Grishaverse-Autorin Leigh Bardugo.

Jetzt ist es offiziell: Nach acht Monaten der Ungewissheit hat Netflix Shadow and Bone abgesetzt. Dass die Fantasy-Serie keine 3. Staffel erhält, beendet zugleich eine weitere Serie, bevor sie richtig geboren wurde. Denn an die Verlängerung war zugleich das Spin-off Six of Crows geknüpft, das nun über seine fertigen Drehbücher nicht hinauskommen wird. Vorlagen-Autorin Leigh Bardugo reagierte zusammen mit den Fans zutiefst enttäuscht auf die Nachrichten.

Netflix-Absetzung von Shadow and Bone: Grishaverse-Schöpferin Leigh Bardugo äußert sich bestürzt

Obwohl Shadow and Bone Alinas Trilogie zu Ende brachte, indem die Serie den zweiten und dritten Roman in Staffel 2 gemeinsam verfilmte, endete die Serie auf einem massiven Cliffhanger, der viele Fragen offen ließ. Die US-amerikanische Fantasy-Schriftstellerin Leigh Bardugo, die bislang sieben Romane aus ihrem magischen Universum des "Grishaverse" veröffentlichte, wandte sich mit einer trauernden Instagram-Nachricht an die Öffentlichkeit:



[...] Die Nachrichten haben mich hart getroffen. Ich bin untröstlich und zutiefst enttäuscht, aber ich versuche auch, mich an meiner Dankbarkeit festzuhalten. Die meisten Autor:innen dürfen nie miterleben, wie ihre Werke adaptiert werden. Viele andere bereuen die Erfahrung danach. Ich bin eine der wenigen, die mit viel Stolz und enormer Freude auf die Verfilmung zurückblicken kann. [...] Ich gehe jetzt erstmal weinen, vielleicht einen trinken und dann sehen wir, wohin die Geschichte uns als nächstes führt.

Leigh Bardugos Abschieds-Gruß "no mourners" spielt auf einen beliebten Spruch der Diebesbande der Krähen an ("no mourners, no funerals", also keine Trauernde, keine Beerdigungen, was im Deutschen mit "Keine Trauer, keine Gräber" übersetzt wurde).

So reagieren die Fantasy-Fans auf das unfertige Netflix-Ende von Shadow and Bone

Über die tiefe Trauer der Fans hilft auch die unerwartete Veröffentlichung des neuen Netflix-Spiels Shadow and Bone: Enter the Fold nicht hinweg. Ihrer Fantasy-Enttäuschung machen Grishaverse-Anhänger:innen aktuell in den sozialen Medien Luft. Die Wut ist noch ganz frisch:

Was ich mache, wenn ich denjenigen erwische, der Shadow and Bone gecancellt hat.

Netflix setzt Shadow and Bone ab. Ich setze mein Leben ab. Das Universum stellt mich gerade so hart auf die Probe. Ich brauche Six of Crows! Ich brauche Kanej [Kaz & Inej]! Gerechtigkeit für Kanej!

Rette Shadow and Bone, Netflix. Diese Serie braucht ein richtiges Ende, das Ende, was sie verdient!

Die Buch-Fans wissen, was sie jetzt alles nie zu sehen bekommen werden:

Shadow and Bone abgesägt. Das bedeutet: keine Krähen, kein Wiedersehen mit Kanej, Matthias auf ewig gefangen, Nina allein und nichts von Zoyali [Zoya & Nikolai]. Ich hasse es hier.

Shadow and Bone und Six of Crows haben eine gute Repräsentation: Queere Figuren, schwarze Figuren, Figuren mit Behinderung. Diese Geschichte bedeutet so viel und Netflix hat sich entschlossen, sie nicht weiterzuführen. Diese Story hat Leben gerettet. Da musst du besser machen, Netflix!

Leigh Bardugo dankt in ihrer Trauerrede neben Cast und Crew der Serie vor allem den Lesenden und Fans, die immer zu ihr und Shadow and Bone gehalten haben. Wer es nicht ohnehin schon getan hat, kann immerhin durch die 7 Fantasy-Bücher des Grishaverse erfahren, wie es mit den Figuren weitergeht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

