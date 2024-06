In 6 Tagen startet die Fortsetzung des besten Animationsfilms der letzten 10 Jahre: Trailer zu Alles steht Kopf 2 verspricht absolutes Emotions-Chaos

Alles steht Kopf begeisterte 2015 junge und alte Filmfans zugleich. In wenigen Tagen erobert der Animations-Hit mit Teil 2 erneut die Kinoleinwand. Seht hier den Trailer.

Mit Alles steht Kopf ist Disney und Pixar 2015 einer der besten Animationsfilme der letzten Jahrzehnte gelungen. Das Abenteuer um die Emotionen der kindlichen Riley (Originalstimme:Kaitlyn Dias), die einen Umzug und Schulwechsel verkraften muss, zog damals zahlreiche Kinozuschauer:innen in ihren Bann und wird bis heute von großen und kleinen Filmfans zugleich geliebt. So hält das Animations-Abenteuer auf Rotten Tomatoes einen unglaublichen Presse-Score von 98 Prozent.

Nach fast 10 Jahren steht mit Alles steht Kopf 2 nun eine Fortsetzung in den Startlöchern ‒ und die verspricht wieder einmal eine Achterbahnfahrt der Gefühle, oder besser gesagt, Emotionen.

Seht hier den Trailer zu Alles steht Kopf 2:

Alles steht Kopf 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Alles steht Kopf 2: Die Pubertät bringt neue Emotionen mit sich ‒ und ganz viel Chaos

Riley (Kensington Tallman) hat in Alles steht Kopf 2 offiziell das Teenie-Alter erreicht. Als sie vom Eishockey-Coach ihrer neuen Schule mit ihren besten Freund:innen in ein Trainingslager eingeladen wird, bricht die Pubertät mit all ihren emotionalen Höhen und Tiefen auf sie herein. Plötzlich muss sich Riley vor ihren neuen Mitschüler:innen beweisen und hat das starke Bedürfnis, zu den coolen Kids zu gehören.

Ihre Emotionen um Freude (Amy Poehler), Trauer (Phyllis Smith), Angst (Tony Hale), Wut (Lewis Black) und Ekel (Liza Lapira) bekommen dabei Gesellschaft von ein paar Neuankömmlingen. Vor allem Zweifel sorgt dabei für jede Menge Chaos. Doch kommt die Emotion nicht allein: Mit ihr treten auch Neid, Peinlich und Ennui auf den Plan und versuchen langsam aber sicher ihre Vorgänger zu verdrängen ...

Disney Neue Emotionen sorgen in Alles steht Kopf 2 für Chaos

Zweifel wird im englischen Original von Stranger Things-Star Maya Hawke gesprochen. The Bear-Darstellerin Ayo Edebiri leiht dagegen Neid ihre Stimme, während die aus Blau ist eine warme Farbe bekannte Adèle Exarchopoulos Ennui spricht. Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell) ist im englischen Original als Peinlich zu hören.

Auf dem Regiestuhl des Animations-Sequels nahm Kelsey Mann (Party Zentrale) nach einem Drehbuch von Meg LeFauve Platz, die bereits als Co-Autorin für den ersten Teil fungierte.

Wann kommt Alles steht Kopf 2 ins Kino?

Das Animations-Abenteuer startet am 12. Juni 2024 in den deutschen Kinos. Wenn ihr euch vorher noch einmal mit dem ersten Teil auf Alles steht Kopf 2 einstimmen wollt, findet ihr diesen im Streaming-Abo bei Disney+.

