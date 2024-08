In 7 Tagen endet Netflix' längste Superhelden-Serie: Das Sci-Fi-Finale droht mit dem Ende der Welt

Das Ende naht ‒ und zwar doppelt: Während The Umbrella Academy auf die finale 4. Staffel zusteuert, müssen sich die Superheld:innen auf den Weltuntergang gefasst machen.

Es ist fast schon meta, dass die Superheld:innen in der 4. Staffel von The Umbrella Academy auf den nahenden Weltuntergang zusteuern und mit aller Kraft versuchen, diesen zu verhindern. Denn das Ende der beliebten Sci-Fi-Serie auf Netflix ist längst besiegelt. In wenigen Tagen erreicht euch dieses in Form von 6 neuen und letzten Folgen auf dem Streamer ‒ und zwar mit einem Knall.

The Umbrella Academy endet nach 5 Jahren mit Staffel 4

2019 startete die Superhelden-Serie auf Netflix als Adaption der gleichnamigen Comic-Reihe von My Chemical Romance-Sänger Gerard Way. Die absurde Sci-Fi-Action mauserte sich in Windeseile zum Mega-Erfolg für Netflix sowie Showrunner Steve Blackman, der in den letzten fünf Jahren weitere Staffeln nachlegte.

Trotz solider Zahlen wurde 2022 mit der 4. Staffel das Serienende angekündigt, während das Umbrella Academy-Universum stattdessen in Spin-offs fortgesetzt werden sollte. Die Serie The Sparrow Academy wurde jedoch erst vor wenigen Wochen eingestampft. Grund sind Vorwürfe ehemaliger Crew-Mitglieder gegen Blackman, der sich mehrfach toxisch hinter den Kulissen verhalten haben soll. Ob es nun noch eine Zukunft für den verrückten Superhelden-Kosmos gibt, steht bisher noch in den Sternen.

Schaut euch hier den Trailer zu The Umbrella Academy Staffel 4 an:

The Umbrella Academy - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Staffel 4 von The Umbrella Academy soll mit spektakulärer Sci-Fi-Action enden

In den finalen Folgen blicken die Geschwister Hargreeves dem nahenden Weltuntergang entgegen, der in nur 24 Stunden auf sie hereinbrechen soll. Ausgerechnet jetzt stehen sie jedoch ohne ihre Superkräfte da, nachdem sie in einer alternativen Zeitlinie gelandet sind. Gerade hier findet sich jedoch womöglich die Lösung für das Problem ‒ und die Rettung der Menschheit.

In Staffel 4 gibt es dabei ein letztes Wiedersehen mit dem Stamm-Cast der Serie, der sich über Elliot Page als Victor, Tom Hopper als Luther, Robert Sheehan als Klaus, Emmy Raver-Lampman als Allison, David Castaneda als Diego, Aidan Gallagher als Nummer Fünf sowie Justin H. Min als Ben erstreckt.

Neu dabei ist The Last of Us-Star Nick Offerman, der den Geschwistern als Professor Gene Thibedeau in die Quere kommt. Außerdem ist der aus Arrested Development bekannte Comedian David Cross erstmals als schüchterner Geschäftsmann Sy Grossmann mit von der Partie.

Wann kommt The Umbrella Academy Staffel 4 zu Netflix?

Die 4. Staffel von The Umbrella Academy startet am 8. August 2024 auf Netflix. Alle sechs Folgen der finalen Staffel erscheinen auf einen Schlag. Ihr könnt euch also schon mal getrost auf ein Binge-würdiges Wochenende einstellen.

Welche Serienstarts euch sonst noch im August erwarten, könnt ihr in unserem Podcast nachhören:

