In The Fantastic Four: First Steps verstecken sich 4 Cameos, die ihr garantiert nicht entdeckt habt

The Fantastic Four: First Steps stellt uns eine völlig neue Version der titelgebenden Marvel-Familie vor. In diesem Zuge kommt es auch zu vier ganz besonderen Cameos.

Kein Marvel-Film ohne Cameos und Easter Eggs: Auch der Neustart der Fantastic Four bleibt dieser Tradition treu und wartet mit einem actiongeladenen Sci-Fi-Abenteuer auf, das besonders für Kenner:innen der Comics einige Überraschungen bereithält. Hier eine Referenz, da ein weiterer Verweis – und schon steht Galactus auf der Erde.

The Fantastic Four: First Steps verbeugt sich allerdings nicht nur vor der von Stan Lee und Jack Kirby geschaffenen Comicvorlage, sondern blickt ebenfalls in die Filmgeschichte zurück. Denn da schlummert ein berühmt-berüchtigtes Marvel-Werk, das niemals offiziell veröffentlicht wurde. Die Rede ist von The Fantastic Four.

Versteckte Marvel-Cameos: First Steps bringt den Fantastic Four-Cast von 1994 zurück

Viele Marvel-Fans kennen die Fantastic Four-Filme aus den 2000er Jahren und auch das düstere Reboot von 2015 ist den meisten ein Begriff. Doch dann wäre da noch die erste Verfilmung des Stoffs aus dem Jahr 1994, die damals nur entstanden ist, damit Produzent Bernd Eichinger die Rechte an der Marke behalten konnte.

The Fantastic Four wurde schnell und günstig mit einem Budget von gerade einmal einer Million US-Dollar gedreht. Kurz vor der geplanten Veröffentlichung zog Eichinger den Film aus dem Verkehr und sperrte ihn in den Giftschrank. Mit anderen Worten: Der erste Fantastic Four-Cast hat nie seinen großen Kinomoment erhalten.

Das ändert sich mit The Fantastic Four: First Steps. Über drei Dekaden später erobern Alex Hyde-White (Reed Richards), Rebecca Staab (Sue Storm), Jay Underwood (Johnny Storm) und Michael Bailey Smith (Ben Grimm) doch noch die große Leinwand, wenn auch nicht in den Rollen der Fantastic Four. Stattdessen haben sie Cameo-Auftritte.

In dieser Szene tauchen Alex Hyde-White und Co. in Marvels neuem Fantastic Four-Film auf

In The Fanstastic Four: First Steps gibt es ziemlich am Anfang des Films eine Montage, die zu einem TV-Programm gehört. Darin bedanken sich die Menschen von Erde-828 bei den neuen Fantastic Four für ihre Heldentaten. In diesem Zuge bekommen wir den F4-Cast von 1994 zu Gesicht. Wer blinzelt, verpasst aber die Original-Stars.

Alex Hyde-White verkörpert den ABC-Nachrichtensprecher William Russell, während Rebecca Staab als Channel 9-Nachrichtensprecherin Carolyn Haynes zu sehen ist. Jay Underwood und Michael Bailey Smith werden derweil als Kraftwerksarbeiter Nummer 1 und 2 gelistet, die in der Montage von Ben Grimm gerettet werden.

Und falls ihr an diesem Punkt den Überblick verloren habt, wer wann welche Fantastic Four-Mitglieder gespielt hat, findet ihr hier nochmal alle Generationen im Überblick:

Die Fantastic Four der 1990er:

Die Fantastic Four der 2000er:

Die Fantastic Four der 2010er:

Die Fantastic Four der 2020er:

The Fantastic Four: First Steps läuft seit dem 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Die vorherigen drei Filme könnt ihr bei Disney+ und teilweise auch bei Amazon Prime im Abo streamen. The Fantastic Four von 1994 ist bis heute nie offiziell erschienen.