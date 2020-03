Kniffliges Vikings-Quiz: Erkennt Ragnar, Lagertha und Co. an ihren Haaren

Um euch das Warten auf Staffel 6B von Vikings zu verkürzten, haben wir uns zum Spaß ein Quiz für euch ausgedacht: Identifiziert die Wikinger rund um Ragnar Lothbrok allein an ihren Haaren.

Bis die zweite Hälfte der 6. Staffel von Vikings kommt, müssen wir noch etwas Geduld mitbringen, denn einen konkreten Starttermin für 2020 gibt es noch nicht. Die Vorschau auf das Finale verrät zwar schon ein bisschen was zur kommenden Season, aber ein Ersatz ist das natürlich nicht.



Während ihr also auf eine Rückkehr Rollos hofft oder Ubbe als Hoffnungsträger für die Zukunft von Kattegat seht, haben wir uns zur Überbrückung der Wartezeit ein kleines Bilder-Quiz zu Vikings für euch einfallen lassen. Denn ihr mögt euch vielleicht für Experten halten, doch wie gut kennt ihr die Frisuren der Wikinger wirklich?

Das haarige Vikings-Quiz: Erkennt Ragnar und Co. an den Frisuren

Normalerweise geht es in den 6 Staffeln von Vikings ja eher ernst und blutig zu. Bewunderung muss dabei aber jeder Zuschauer wohl für die außergewöhnlichen Haarschnitte und Frisuren von Ragnar (Travis Fimmel), Lagertha (Katheryn Winnick), Ivar (Alex Høgh Andersen) etc. übrig haben, die im Kampfgetümmel erst so richtig zur Geltung kommen. Harald Schönhaar (Peter Franzén) wurde sogar nach seinem Haarschopf benannt.

© History Channel Vikings: So viele Wikinger und so viele Frisuren

Wir wollen im Quiz nun sehen, wie gut euch die Vikings-Flechtfrisuren, Sidecuts und Glatzen von Wikinger-Männern und Frauen aus allen 6 Staffeln in Erinnerung geblieben sind. Also kämmt eure Mähnen aus dem Gesicht, rasiert alles Unnötige ab und richtet dann eure von Haaren unverstellte Aufmerksamkeit auf die folgenden Bilder, um zu raten, zu wem welches Haupt gehören (die Gesichter haben wir natürlich "anonymisiert"):

Na, wie habt ihr euch im Vikings-Frisuren-Quiz geschlagen? War das eindeutig oder doch eher eine haarige Angelegenheit? Wenn ihr Lust auf mehr habt, könnt ihr auch gleich noch im Vikings-Persönlichkeitsquiz herausfinden, welche Figur am meisten eurem Charakter entspricht.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Wie habt ihr euch im Vikings-Quiz beim Erkennen der Frisuren von Ragnar, Lagertha und Co. geschlagen?