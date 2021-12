Jetzt auf Netflix: Der neueste Will Smith-Actionfilm liefert großartigen Mix aus Spannung und Humor

2020 kehrte Will Smith in einer seiner ikonischsten Action-Rollen zurück. Der rasante Cocktail aus Explosionen, Witz und Herz findet sich jetzt bei Netflix.

Will Smiths Repertoire ist voller grandioser Action-Momente: Dazu zählen etwa die Men in Black-Reihe, sein DC-Auftritt in Suicide Squad und ein Action-Thriller, der sogar dem US-Geheimdienst zu brisant war. Sein neuester Blockbuster-Eintrag findet sich jetzt auch auf Netflix: In Bad Boys For Life schlüpft er erneut in eine seiner beliebtesten Rollen und liefert einen endlos unterhaltsamen Trip durch Schießereien, Buddy-Comedy und viel Herz.

Will Smiths Bad Boys for Life liefert ein fesselndes Action-Gesamtpaket ab Minute 1

Einer der erfolgreichsten Filme 2020 (via Box Office Mojo ) holt die Fans der Bad Boys-Reihe 17 Jahre nach dem Vorgänger dabei mit einer Story ab, die die Stärken des Franchises bedient: Draufgänger Mike (Smith) und Partner Marcus (Martin Lawrence) sind sich mal wieder uneins, wie sie Polizei-Karriere und Privatleben unter einen Hut bringen sollen.

Während Marcus gerade Großvater geworden ist, kann Mike sein adrenalingetriebenes Leben aus Schießereien, Sex und dicken Autos nicht loslassen. Doch dann ist es ausgerechnet seine Vergangenheit, die ihn einholt: Die geheimnisvolle Drogenchefin Isabel (Kate del Castillo) und ihr Sohn Armando (Jacob Scipio) wollen aus mysteriösen Gründen grausame Rache an ihm nehmen.

Das mag Franchise-Anhänger:innen wie ein alter Hut vorkommen, ist vom Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah (Ms. Marvel) aber mit Fingerspitzengefühlt und geschultem Blick fürs Wesentliche umgesetzt: Action und Schimpfkanonaden zwischen den beiden ikonischen Zankhähnen sind rasant wie eh und je. Bad Boys for Life wird einfach nicht langweilig.

Michael Bay-Nachfolger verpassen Will Smith-Action auf Netflix neuen Anstrich

Im Vergleich zu ihrem Regie-Vorgänger Michael Bay (Bad Boys & Bad Boys II) stand ihnen zwar ein etwas geringeres Budget zur Verfügung, das sich an manchen Ecken auch bemerkbar macht. Sie schaffen es dennoch, die Reihe nach fast zwei Dekaden Bad Boys-Sendepause modern aufzupolieren und dabei gleichzeitig alte Fans nicht zu enttäuschen.

© Sony Pictures Releasing GmbH Martin Lawrence und Will Smith in Bad Boys for Life

Bays Hang zu Explosionen wird hier etwa durch brillante Kampfchoreographien ersetzt, die selbst einen John Wick staunen lassen würden. Und mit den Nachwuchs-Cops um Paola Nuñez und Vikings-Star Alexander Ludwig haben sie spannende neue Figuren ins Franchise integriert, die das Chaos-Duo auf Trap halten, in Action-Szenen zünftig mitmischen und astreine Steilvorlagen bieten.

Nicht zuletzt geht Bad Boys for Life aber auch überraschend viel ans Herz: Einige wirklich ergreifende und tragische Momente machen den Film trotz allem Action-Bravado so authentisch, wie es bei den teilweise sehr zynischen Bay-Vorgängern kaum möglich gewesen wäre. Das macht ihn in der Meinung vieler Fans zum besten Film der Reihe. Und einem Highlight in Will Smiths Action-Filmografie.

