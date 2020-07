Jetzt bei Amazon Prime: Alle 57 neuen Filme und Serien der Woche

Diese Woche gibt es für Amazon Prime-Abonnenten wieder viele neue Filme und Serien gratis. Zu den Highlights zählt unter anderem Hustlers mit Jennifer Lopez.

Fast 60 neue Titel warten diese Woche neu auf Abonnenten von Amazon Prime. Auch wenn wenige aktuelle Filme und Serien darunter sind, bietet der Streamingdienst eine bunte Auswahl verschiedenster Genres quer durch die Jahrzehnte.

Zu den interessantesten Amazon Prime-Neuerscheinungen der Woche zählt Hustlers von Lorene Scafaria. In der von wahren Ereignissen inspirierten Aufstieg-und-Fall-Geschichte mit einer starken Comeback-Performance von Jennifer Lopez drehen Stripperinnen den Spieß um und werden in der von Männern dominierten Finanzwelt New Yorks zu Königinnen.

Wer es ernster und dramatischer mag, darf mit Winter's Bone den schauspielerischen Durchbruch von Jennifer Lawrence beobachten. Deutlich unterhaltsamer geht es dagegen im Ghostbusters-Film von 2016 zu, der ab sofort ebenfalls bei Amazon Prime zum Streamen verfügbar ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Winter's Bone schauen

Winter's Bone - Trailer (Deutsch)

Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?