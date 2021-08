Jetzt bei Amazon und Sky: Eine der besten und eine der enttäuschendsten Serien des Jahres

Bei Amazon Prime startet heute eine hochkarätige Serie des Big Little Lies-Teams um Nicole Kidman, die leider im Schatten einer viel besseren Konkurrenz-Produktion steht.

Wer würde nicht gern unter Aufsicht von Oscarpreisträgerin Nicole Kidman einen Bananen-Dattel-Power-Smoothie schlürfen vor der nächsten Lomi Lomi Nui-Massage? Die neue Serie Nine Perfect Strangers verbindet diese verlockende Wellness-Aussicht mit – hier sollte man vorbereitend Luft holen – Mystery-Thriller, Psycho-Drama, Horrorserie, Reichen-Satire und Buddy-Komödie.

Die beeindruckende Star-Besetzung um Michael Shannon, Melissa McCarthy und Samara Weaving kann die unentschiedene Serie bei Amazon Prime nicht retten, was durch das unglückliche Timing nur noch mehr auffällt. Denn Nine Perfect Strangers startet zeitnah zu The White Lotus, einer der besten Serien des Jahres – die sich ebenfalls um reiche Menschen in der Wellness-Hölle dreht.

Jetzt bei Amazon: Nicole Kidman als geheimnisvolle Wellness-Göttin



Die Ausgangsidee baut die ideale Startrampe für ein Drama, in dem sich berühmte Gesichter verbal an die Kehle gehen. Das Ergebnis ist eine der enttäuschendsten Serien des Jahres.

Schaut euch den Trailer für Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman an:

Nine Perfect Strangers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nicole Kidman spielt die geheimnisvolle Masha, deren abgeschiedene Wellness-Oase Tranquillum House per Mundpropaganda die Sorte Mensch anzieht, die lieber eine Ayurveda-Kur bucht, als über ihre Probleme zu sprechen. Mashas Wellness-Konzept geht aber noch tiefer. Vielleicht zu tief.

Die neun perfekten Fremden, welche zu Beginn der Serie ankommen, wurden nämlich nicht zufällig in dieser Zusammensetzung ausgewählt. Masha arbeitet wie eine Köchin, Tranquillum House ist ihr Mixer und die Gäste die Zutaten. Im Bestfall kommt die perfekte Mischung heraus, sodass alle Beteiligten einander stärken. Über Nine Perfect Strangers schwebt jedoch die Furcht, eine Ingredienz könnte die andere erdrücken, ja sogar ausschalten.

Auf der Drehbuch-Schneidebrett liegen unter anderem Melissa McCarthy als Schriftstellerin in der Karrierekrise, Bobby Cannavale als drogensüchtiger Ex-Sportler, Michael Shannon und Grace Van Patten als traumatisiertes Ehepaar, Samara Weaving als Influencerin, Luke Evans in geheimnisvoller Mission und Regina Halls betont gut gelaunte Vollzeit-Mutter. Es ist eine fantastische Besetzung, was das Gesamterlebnis Nine Perfect Strangers umso trüber gestaltet.

Nine Perfect Strangers bei Amazon krankt an ihren neun perfekten Fremden

Die neun Fremden könnten allesamt die Hauptdarsteller:innen ihrer eigenen Quality-Drama-Serie sein, was zum größten Hindernis der Serie von Big Little Lies- und The Undoing-Schöpfer David E. Kelley gerät. Die Adaption eines Romans von Liane Moriarty findet trotz der vielen Genre-Elemente einen überraschend einheitlichen Ton, allerdings obsiegt insgesamt die Oberflächlichkeit. Was ironisch klingt angesichts der Menschen in ihrem Zentrum.

© Hulu Nine Perfect Strangers erscheint in den USA bei Hulu

Die Figuren gehen auf Grund ihrer Karikatur-artigen Natur schnell auf die Nerven, ihre Konflikte wirken, als hätte man sie aus anderen, besseren Serien zusammengeklaubt. Nine Perfect Strangers schaut sich wie ein Medley der Qualitäts-Serien aus den letzten 20 Jahren. Sobald man die Melodie erkennt und mitsummen will, wird schon die nächste angerissen. Oder, um im kulinarischen Jargon zu bleiben: Die Zutaten von Nine Perfect Strangers strahlen, doch aus dem Mixer kommt ein dröger grauer Brei.

Bei Sky läuft eine Serie, die Nine Perfect Strangers in den Schatten stellt

Wie dröge der Brei ist, fällt im direkten Vergleich mit The White Lotus auf. Die neue HBO-Serie von Enlightened-Schöpfer Mike White ist soeben in den USA zu Ende gegangen und läuft hierzulande bei Sky. Auch hier begleiten wir Menschen mit gravierenden Komplexen in einen wunderschönen Zufluchtsort, diesmal auf Hawaii. Auch hier schwebt über allem ein Geheimnis, das die Spannung anzieht (eine Figur wird am Ende der sechs Folgen tot sein. Aber welche?).

Schaut euch den Trailer für The White Lotus an:

The White Lotus - S01 Trailer (Englisch) HD

Nur ruht sich The White Lotus nicht auf den Star-Gesichtern aus (unter anderem Steve Zahn, Connie Britton, Jennifer Coolidge und Alexandra Daddario). Unterstützt von Cristobal Tapia de Veers (Utopia) betörend unangenehmen Score, entfalten die Drehbücher von Mike White eine komplexe Auseinandersetzung mit der Frage, was Geld und Status aus Menschen und ihren Beziehungen machen.

Das Ensemble reicht von der vereinsamten älteren Frau über das ungleich betuchte junge Ehepaar bis zu Teenagern. Die thronen mit ihrem woken Blick über dem Rest der Welt und stolpern doch so leicht in Fallen von Rassismus und Klassismus wie ihre ach so rückständigen Eltern.

The White Lotus balanciert meisterhaft zwischen satirischem Humor und aufrichtiger Empathie für ihre Figuren. Die Serie macht Verhaltensweisen ihrer Held:innen verständlich, ohne sie abzusegnen; sie stellt schwierige Fragen über das koloniale Erbe, aber scheut vor einfachen Antworten zurück. The White Lotus bietet, mit anderen Worten, all das, was Nine Perfect Strangers fehlt.

Die ersten drei von insgesamt acht Folgen Nine Perfect Strangers sind jetzt bei Amazon Prime verfügbar. The White Lotus streamt in Deutschland bei Sky Ticket.

