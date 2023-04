Jetzt bei Disney+: Der witzigste Film von Two and a Half Men-Star Charlie Sheen hat nichts mit der Sitcom zu tun

Two and a Half Men-Star Charlie Sheen steht kurz vor seinem Serien-Comeback. Der witzigste Film mit dem Schauspieler streamt aktuell bei Disney+.

Charlie Sheen wird wohl für immer mit Two and a Half Men verbunden sein. Die Sitcom aus den 2000er Jahren markiert den Höhepunkt seiner Popularität. Obwohl er damals u.a. aufgrund seiner Auseinandersetzungen mit TAAHM-Schöpfer Chuck Lorre gefeuert wurde, haben sich die beiden für ein neues Projekt zusammengeschlossen.



Während wir gespannt die Ankunft von How to Be a Bookie erwarten, haben wir uns in Sheens Filmographie umgeschaut und nach seiner witzigsten Rolle gesucht. Charlie Harper kommt dafür nicht infrage. Deutlich besser ist Lt. Sean "Topper" Harley aus der Slapstick-Komödie Hot Shots! – Die Mutter aller Filme.

Komödie bei Disney+: In Hot Shots! ist Charlie Sheen viel witziger als in Two and a Half Men

Hot Shots! steht in der Tradition von Filmen wie Die nackte Kanone und nimmt sich zu keiner Sekunde ernst. Das große filmische Vorbild ist der Action-Kracher Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel, der hier hingebungsvoll durch den Kakao gezogen wird. Auch andere Hollywood-Klassiker bekommen ihr Fett weg.



Hier könnt ihr den Trailer zu Hot Shots! schauen:

Hot Shots! - Die Mutter aller Filme - Trailer (Deutsch)

Von Der mit dem Wolf tanzt über Vom Winde verweht bis hin zu Planet der Affen: Hot Shots! macht vor keinem Meisterwerk halt. Zusammengehalten wird der Film von Sheen, der großartig von seinem Sketch in den nächsten stolpert. Und das Beste ist, es gibt sogar eine Fortsetzung: Hot Shots! – Der zweite Versuch.

