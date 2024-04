Jetzt bei Netflix: Die beste Action-Trilogie mit Gerard Butler, die sich mit jedem Teil selbst übertrifft

Wenn es einen Mann gibt, der eskalierende Action mit Leib und Seele verkörpert, ist es Gerard Butler. Und seine beste Filmtrilogie ist jetzt endlich gesammelt für alle Liebhaber im Streaming verfügbar.

Gerard Butler und herrlich absurde Action, das passt einfach zusammen. So wie Kino und Popcorn. Wie Tarantino und Füße. Wie der Präsident und das Weiße Haus. Und wer aufgepasst hat, weiß nach diesen Worten schon, um welche Butler-Trilogie es heute gehen soll. Da die jetzt mit allen drei Teilen im Netflix-Streaming-Abo verfügbar ist, wollen wir ein paar Worte über sie verlieren.

Butler hat seinen Fans bereits zahlreiche abgefahrene Action-Kracher serviert: Sei es ein wirklich irrwitziger Geostorm, ein überraschend herzergreifender Greenland oder Plane mit seinem klassischen Flugzeug-Setting. Doch eine ganze Reihe, die vom gebündelten, ganz eigenen Charme Butlers lebt, darf einfach nicht vergessen werden.

Also sprechen wir heute mit Freude über die „Fallen“-Trilogie mit Olympus Has Fallen, London Has Fallen und Angel Has Fallen. Anschnallen, nachladen, kugelsichere Weste kontrollieren – und los geht’s!

In den Fallen-Filmen auf Netflix muss Gerard Butler nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst retten

Eine der großen Stärken von Butlers Action-Filmen ist ihr absolut geradeaus gedachtes Konzept. Ein Mann, eine Aufgabe. So beginnt der Auftakt zur spannungsgeladenen Trilogie voller Schießereien, Explosionen und Rennen gegen die Zeit mit einem simplen Auftrag. Agent Mike Banning (Gerard Butler) muss den US-Präsidenten (Aaron Eckhart) aus dem von Terroristen besetzten Weißen Haus schleusen.

Klingt einfach, ist es aber natürlich nicht. Schließlich warten jede Menge dramatischer Hindernisse auf die Zwei. Und Bannings Leben wird mit dem Alter auch nicht weniger gefährlich. In London Has Fallen gilt es, nicht nur einen Anschlag auf einen wichtigen Politiker zu vereiteln. Vielmehr versuchen Terroristen hier, einfach die gesamte Weltspitze Minister:innen und Präsident:innen auszuradieren.

Universum Film London Has Fallen

Und als wäre das noch nicht genug, gerät Banning in Angel Has Fallen letztendlich höchstpersönlich ins Fadenkreuz. Ihm wird nun selbst ein Attentat angehängt und plötzlich sind ihm seine eigenen Leute inklusive FBI auf den Fersen. Es beginnt eine landesweite Hetzjagd, in der der ehemalige Held plötzlich für alle zur Zielscheibe wird.



Von Olympus Has Fallen bis zu Angel Has Fallen: Gerard Butler zeigt in seiner Trilogie wieder einmal Mut zur Eskalation

Butler hat ein ums andere Mal bewiesen, dass er auch aus dem abgedrehtesten Konzept ein liebenswertes Action-Ballett zaubern kann. Seine ruppig-charmante Art trägt uns durch künstliche, Welten verschlingende Stürme, das antike Sparta und in der Fallen-Trilogie von Washington nach London und wieder zurück. An seiner Seite stehen dabei Größen wie Morgan Freeman.



Universum Film Gerard Butler und Morgan Freeman in Angel Has Fallen

Dabei besticht die Trilogie einerseits durch spektakuläre, an eine frühere Ära erinnernde Action. In Zeiten, in denen sich jeder „ein Mann gegen den Rest“-Film einen Vergleich zu John Wick gefallen lassen muss und auf Neon-Optik setzt, wirkt die Banning-Trilogie angenehm aus der Zeit gefallen. Was aber andererseits nicht bedeutet, dass wir hier in irgendeiner Form auf dem Teppich bleiben müssen.

Vielmehr scheut sich Butler nicht vor zunehmender Absurdität und Eskalation. Und das ist gut so. Gerade darin liegt hier ja der Spaß. Das Weiße Haus hochjagen? Klar. Londons größte Sehenswürdigkeiten sprengen und die gesamte Weltelite ins Visier nehmen? Ja, bitte! Den Mann, der die Welt schon x-mal eigenhändig gerettet hat, selbst zum Opfer machen? Aber nur, wenn dabei ein ordentlicher Kugelhagel niedergeht.

Wer auf fliegende Gebäudeteile und den Rhythmus von Gewehrfeuer und Feuerbälle steht, kommt hier nach wie vor auf seine Kosten. Und kann sich der Action im Streaming-Abo bei Netflix mit Gerard Butlers Fallen-Trilogie ganz hingeben.