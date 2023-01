Jetzt im Kino: Einer der schon jetzt besten Filme 2023 bringt eins der ikonischsten Filmduos der letzten 20 Jahre zurück

Schon jetzt schafft es einer der besten Filme des Jahres ins Kino. The Banshees of Inisherin bringt das Brügge-Duo Colin Farrell und Brendan Gleeson zurück.

Das Kinojahr 2023 ist noch jung und besitzt jetzt schon einen Favoriten für den besten Film der nächsten 12 Monate. In The Banshees of Inisherin hat sich das Kult-Duo Colin Farrell und Brendan Gleeson 14 Jahre nach Brügge sehen... und sterben? erneut vereint. Der Film zerrt Zuschauer:innen durch eine emotionale Achterbahnfahrt von Lachkrämpfen, Tränen und Übelkeit. Ab heute könnt ihr ihn im Kino sehen.

Banshees of Inisherin im Kino: Colin Farrell verliert seinen besten Freund

Die urkomisch-tragische Geschichte von Ausnahmeregisseur Martin McDonagh erzählt von den Freunden Padraigh (Farrell) und Colm (Gleeson), die in den 1920er Jahren auf der fiktiven irischen Insel Inisherin nebeneinander her leben. Bis eines Morgens Colm nichts mehr von seinem Kumpan wissen will. Er meidet seine Nähe, geht ihm aus dem Weg und kündigt ihm kurzerhand die Freundschaft. Der tief getroffene Padraigh versucht dem Mysterium auf den Grund zu gehen.

Eine vordergründige Antwort ist zwar schnell gefunden, aber der simpel gestrickte Padraigh will die langjährige Verbindung nicht einfach kampflos aufgeben. Dann droht Colm damit, sich bei jedem weiteren Wort aus dem Mund seines Ex-Freundes einen Finger abzuschneiden.

Das Resultat ist genau wie in McDonaghs Brügge sehen... und sterben? tragisch und urkomisch zugleich. Farrell und Gleeson liefern unglaubliche Schauspielleistungen ab. Ihre Figuren verursachen mit ihrer kindlichen Schrulligkeit im einen Moment Lachkrämpfe und stürzen das Publikum im nächsten in ein tiefes Loch existenzieller Tragik. Selbst Übelkeit gehört zum Effekt-Repertoire des Films, wenn der mentale Zweikampf um die Freundschaft eine blutige Spitze erreicht.

Warum der Brügge-Nachfolger so unfassbar gut ist

Die wilde Mischung an Emotionen wird auch durch die Nebenfiguren brillant transportiert, allen voran Kerry Condon als Padraighs Schwester und Barry Keoghan als der schwer gebeutelte junge Dominic. Der Cast gibt einer Lebensrealität Gestalt, in der Glück und Depression, Freundschaft und Hass, Zärtlichkeit und Brutalität nur Gesten voneinander entfernt liegen.

Alle Fans von McDonaghs Brügge oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri müssen The Banshees of Inisherin einfach sehen. Auch wer simple Emotionalität der tragikomischen "Feel Sad"-Wirkung dieser Filme vorzieht, sollte dem Drama eine Chance geben. Ihr werdet überrascht sein, wie wenig Zeit zwischen Lachanfall und tiefer Trauer vergehen kann.

