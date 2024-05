Jetzt im Kino: Ryan Reynolds in einem Fantasy-Film mit Deadpool-Humor, der einen der größten Horror-Twists überhaupt neu auflegt

Ryan Reynolds ist jetzt mit dem Fantasy-Film IF im Kino zu sehen. Zusammen mit 1000 imaginären Freunden. Und einem Humor, der an die besten Deadpool-Szenen erinnert.

Ryan Reynolds wiederholt im Fantasy-Kracher IF eine der besten Deadpool 2-Szenen

Ryan Reynolds ist ein Spaß für die ganze Familie. Während Deadpool & Wolverine eher Fans ab dem Teenager-Alter abholen wird, istfür ein jüngeres Publikum bestimmt. Das hindert den Fantasy-Film allerdings nicht daran, sich in manchen Szenen humorbedingt an Reynolds' Marvel-Franchise anzulehnen. Oder einen berühmten Horror-Twist zu recyclen.

IF: Imaginäre Freunde dreht sich um die Teenagerin Bea (Cailey Fleming), die als junges Mädchen ihre Mutter verloren hat. Nun steht ihrem Vater (John Krasinski) eine brenzlige Herzoperation bevor, die Jugendliche in Angst und Schrecken versetzt. Auf der Suche nach Trost und Ablenkung begegnet sie dem mysteriösen Cal (Reynolds), der als eine Art Vermittler für imaginäre Freunde arbeitet.

Dabei gibt es auch eine Bewerbungsszene wie in Deadpool 2: Die imaginären Freunde werden auf ihre Stärken und Schwächen befragt, sodass sie leichter an Menschen vermittelt werden können.

Ähnlich wie im Marvel-Blockbuster treten auch hier die skurrilsten Persönlichkeiten auf, etwa die Blase Bubble (Originalstimme: Awkwafina), die bei Nervosität platzt, oder der jähzornige Privatdetektiv Cosmo (Christopher Meloni). Vorsicht, Spoiler!

Der Film wartet schließlich mit einem Finale auf, das an den Horror-Twist von The Sixth Sense erinnert. Er soll hier nicht im Detail verraten werden. In jedem Fall liegt die Grenze zwischen imaginären und realen Figuren etwas anders, als es zu Beginn des Films den Anschein hat.

IF: Imaginäre Freunde läuft seit dem 16. Mai 2024 in den deutschen Kinos.

