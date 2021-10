Jetzt streamen: Einer der besten Horrorfilme des Jahres eskaliert ultrabrutal mit unfassbarem Twist

Ab sofort könnt ihr James Wan Malignant als Premium-VOD leihen oder kaufen. Der Horrorfilm des Saw- und Conjuring-Regisseurs ist eine Achterbahnfahrt, die spätestens gegen Ende unfassbar eskaliert.

Als Schöpfer extrem erfolgreicher Horror-Franchises wie Saw und Conjuring muss James Wan niemandem mehr etwas beweisen. Dieses Jahr hat der Regisseur mit Malignant aber gezeigt, dass er immer noch für große Überraschungen sorgen kann.



Der Horrorfilm war für Wan praktisch ein Freifahrtschein von Warner, bevor der Regisseur nach dem ersten Aquaman auch noch den zweiten Teil dreht. Mit niedrigerem Budget durfte er sich komplett austoben, was Malignant spätestens im letzten Drittel zum unglaublich abgefahrenen Genre-Fest eskalieren lässt.

Malignant ist eine entfesselte Horror-Achterbahnfahrt mit unfassbarem Finale

In Malignant hat die Hauptfigur Madison (Annabelle Wallis) Albträume von grausamen Taten, die anscheinend in Verbindung mit einem Serienmörder stehen. Womöglich haben die Vorfälle auch etwas mit Gabriel zu tun, ein imaginärer Freund aus ihrer Kindheit.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Malignant:

Malignant - Trailer (Deutsch) HD

Malignant verläuft lange Zeit als Mix aus übernatürlichem Horror, Slasher und Giallo-Hommage. Bei den garantiert absichtlich platten Dialogen und teilweise arg hölzernen Schauspielleistungen hat sich James Wan stark an italienischen Vorbildern des Thriller-Subgenres von Größen wie Mario Bava und Dario Argento orientiert. Schwarze Handschuhe und tödliche Messerklingen gibt's natürlich auch.

Sein Horrorfilm rast ziemlich ruppig durch die verschiedenen Versatzstücke und Genres, ohne auf klassische Jump-Scares zu setzen. Stattdessen fesselt Malignant mit seiner seltsamen Atmosphäre, die erahnen lässt, dass hier ein Horror-Spezialist noch irgendein Ass im Ärmel hat.

© Warner Bros. Annabelle Wallis in Malignant

Das kommt dann auch im letzten Drittel des Films, der mit einem unfassbar abgefahrenen Twist nochmal alles verändert. Die größte Enthüllung von Malignant wird hier auf keinen Fall verraten.

Das ausufernde Finale, in dem James Wan so etwas wie einen ultrabrutalen Horror-John Wick entfesselt, verwandelt den Film von einer sehr trashig angehauchten Genre-Fingerübung endgültig in einen wahnsinnigen Exzess, der Malignant zum Partykracher für Horrorfans macht.

Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in dieser Streamgestöber-Folge die Horrorware von Netflix vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir prüfen unter anderem die Horrorfilme Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli bei Netflix und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.