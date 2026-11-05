Extrem bekannte Fantasy-Rolle soll Johnny Depps Karriere retten: Über 100 Stars spielten sie schon, darunter Patrick Stewart

Gelingt Johnny Depp sein großes Hollywood-Comeback? In seinem neuen Film darf er zumindest in der prestigeträchtigen Rolle des Ebenezer Scrooge glänzen, die zuvor u. a. schon Patrick Stewart spielte.

Absolut kein Humbug: Johnny Depp ist nach seinem Karriereabsturz ins Kino zurückgekehrt und hat sich dafür eine legendäre Kultrolle ausgesucht. In der Fantasy-Neuverfilmung Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte spielt er nämlich den titelgebenden Griesgram Ebenezer Scrooge und übernimmt damit den größten Part seit seinem Gellert Grindewald in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen im Jahr 2018.

Depp erhofft sich von dem Film ein Comeback in die A-Riege Hollywoods, der er spätestens seit dem aufsehenerregenden Gerichtsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard nicht mehr angehörte. Ob ihm das gelingen wird, muss sich erst noch zeigen. Fakt ist jedoch, dass er sich nun zu einer äußerst namhaften Reihe von Schauspielern gesellt, die ebenfalls schon sehenswert den von Charles Dickens erfundenen Geizhals Scrooge verkörperten.

Johnny Depp tritt in Fußstapfen von Patrick Stewart und Co.: Diese Stars spielten bereits Ebenezer Scrooge

Die erstmals 1843 veröffentlichte Weihnachtsgeschichte ist ein waschechter Klassiker der Weltliteratur und wurde dementsprechend zahlreiche Male für Kino und TV adaptiert. Weit über 100 (!) Darsteller spielten Scrooge, wie ein Artikel des BFI nahelegt. Zu ihnen gehören unter anderem diese Schauspielgrößen:

Welche Scrooge-Performance die ultimative ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Moviepilot-Redakteur Mario Giglio hat in dieser Frage seinen Favoriten immerhin bereits gefunden. Nun ist es also Johnny Depp, der in der ikonischen Fantasy-Rolle seinen berühmten Vorgängern nacheifern will – und das am besten mit möglichst viel Erfolg, wenn sein Hollywood-Comeback glücken soll.

Die Voraussetzungen scheinen ideal, schließlich erweckte Depp in der Vergangenheit schon häufiger skurrile und exzentrische Figuren wie Jack Sparrow, Willy Wonka oder den verrückten Hutmacher eindrucksvoll zum Leben. Zudem wurde ihm mit Ti West (The House of the Devil) ein überaus fähiger Regisseur sowie mit Rupert Grint (Harry Potter), Daisy Ridley (Star Wars), Andrea Riseborough (Mandy) oder Ian McKellen (Der Herr der Ringe) starke Co-Stars an die Seite gestellt.

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Wann startet Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte mit Johnny Depp im Kino?

Mit etwas Vorlauf zu den Weihnachtstagen könnt ihr Johnny Depp in seiner potenziellen Comeback-Rolle erleben. Ab dem 12. November 2026 bekommt er in Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte auf der Leinwand Besuch von vier Geistern, die voraussichtlich für reichlich Grusel und schrägen Witz sorgen werden.