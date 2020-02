Joker beim Oscar 2020: Die Moviepilot-Community bestätigt die Niederlage

Chefredakteurin von Moviepilot, sozialisiert von Gerippchen Unsterblich, David Lynch und Kirk aus Stars Hollow. Einziges Redaktionsmitglied, welches Mathe mag. Wertet deshalb am liebsten Daten aus.

Der Oscar 2020 ist Vergangenheit, aber er wird noch lange in Erinnerung bleiben, denn er schrieb mit dem Sieg von Parasite Filmgeschichte. Bei euch wäre es genauso gewesen.

Eigentlich hätten wir es wissen müssen, dass der Kriegsfilm 1917, der im Oscar-Vorfeld zahlreiche Kritiker- und Gilden-Preise abräumen konnte, beim Oscar 2020 dann doch in der Hauptkategorie leer ausgehen würde. Wir hätten nur auf die Bewertungen der Moviepiloten schauen müssen, dann dann wäre offensichtlich geworden: Den Oscar gewinnt Parasite.

Wir haben die Bewertungen aller Oscar-Nominierten herausgesucht und für euch zusammengestellt. Mit einem komfortablen Abstand liegt die südkoreanische Kapitalismuskritik auf Platz 1 vor dem düsteren Joker. Beide wiederum halten das weitere Oscar-Feld gebührend in Schach, denn kein anderer Nominierter konnte einen Durchschnittswert über 8 erzielen.

Einmal mehr beweisen also die Moviepiloten ihr Gespür für den Zeitgeist. Immerhin sprechen mehr als 13.500 abgegebene Bewertungen für die nominierten Filme in der Hauptkategorie eine eindeutige Sprache.

Oscars 2020: So lief die Nacht der Verleihung ab

Wer fehlte in der Kategorie Bester internationaler Film?

Auch wenn wir Parasite den vierfachen Oscar-Gewinn mehr als gönnen, haben wir doch noch einige Filme in eurer und unserer Jahresliste 2019 gefunden, die ebenfalls eine Nominierung verdient hätten, speziell in der Kategorie Bester internationaler Film. Das waren die 5 Nominierten von 2020:

Auch in dieser Kategorie hätte Parasite durch eure Bewertungen gewonnen, wieder mit einem deutlichen Abstand zu den Mitbewerbern. Aber besonders in dieser Kategorie fielen auch Filme auf, die durch euch Moviepiloten eine hohe Bewertung erhielten, aber es leider nicht unter die 5 Oscar-Nominierten schafften. Das wären unter anderem gewesen:



In den kommenden Oscar-Jahren wird der Blick aller Wahrscheinlichkeit noch internationaler werden. Das hat Filmbranche in diesem Jahr erkannt und wird den Entwicklungen jenseits von Hollywood hoffentlich auch in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken.

Was sagt ihr dazu, dass Parasite vor dem Joker bei den Moviepiloten liegt?