Jurassic World 4 mit Scarlett Johansson entfesselt Mutanten-Dinos: Alle Infos zu Trailer, Besetzung & Handlung

Scarlett Johansson tritt in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt bald den "schlimmsten" Dinos aller Zeiten entgegen. Wir haben alle Infos zu Trailer, Besetzung, Story und Starttermin des Sci-Fi-Sequels.

Die Dinos werden kein zweites Mal aussterben. Dafür sorgt die anhaltende Begeisterung der Sci-Fi-Fans für die Jurassic Park- und Jurassic World-Reihe. In Kürze soll Jurassic World 4: Die Wiedergeburt mit Scarlett Johansson und den gefährlichsten Urechsen überhaupt das Kino erschüttern.

In dieser Übersicht findet ihr folgende Infos zu Jurassic World 4:

Starttermin

Story

Besetzung

Laufzeit

Trailer

Jurassic World 5

Wann kommt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Jurassic World 4 wird am 2. Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen. Damit erscheint der Film gute drei Jahre nach dem Franchise-Vorgänger Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, der die Geschichte seiner Figuren allerdings abschloss.

Wie der Titel bereits belegt, ist Jurassic World 4: Die Wiedergeburt der vierte Teil der Jurassic World-Reihe. Es handelt sich außerdem um den siebten Kinofilm des Jurassic Park-Franchise:

Darum geht's in Jurassic World 4

Der neue Teil der Sci-Fi-Reihe stellt eine neue Story mit neuen Protagonist:innen vor. Fünf Jahre nach dem großen Ausbruch in Jurassic World 2: Das gefallene Königreich haben sich die Dinosaurier in abgelegene tropische Gebiete zurückgezogen. Eine Pharmafirma schickt Agentin Zora Bennett (Johansson) und den Paläontologen Henry Loomis (Jonathan Bailey) mit einer Mission auf eine der ursprünglichen Jurassic Park-Inseln.

Dort streifen laut Trailer die "schlimmsten der schlimmsten Dinos" umher, da sie für den ursprünglichen Saurierpark von John Hammond (Richard Attenborough) zu gefährlich waren. Mithilfe des Missionsleiters Duncan Kincaid (Mahershala Ali) sollen Bennett und Loomis den drei größten Echsen eine Probe entnehmen: Resultat soll ein Medikament sein, das angeblich viele Menschenleben retten wird.

Wer gehört zur Jurassic World 4-Besetzung?

Jurassic World 4: Wiedergeburt setzt die Geschichte von Raptor-Trainer-Owen (Chris Pratt) nicht fort. Dementsprechend finden sich im Cast bisher nur Gesichter, die ganz neu ins Franchise kommen.

Außerdem sind Ed Skrein (Deadpool), Luna Blaise (Fresh Off the Boat), Philippine Velge (Station Eleven), David Iacono (Der Sommer, als ich schön wurde) und Audrina Miranda in bisher unbekannten Rollen besetzt.

Den Soundtrack des Films übernimmt einer der besten Komponisten unserer Zeit.

Kehren alte Bekannte aus dem Jurassic Park-Franchise zurück?

Selbst in einer völlig neuen Geschichte können Fan-Lieblinge zurückkehren. Immerhin waren in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter mit Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern die drei Helden der ersten Jurassic Park-Filme wieder gemeinsam zu sehen. Aber zumindest Goldblum und Neill haben seither einen erneuten Auftritt in Jurassic World 4 dementiert. Manche Fans werden das gerne hören.

Hinter der Kamera steht ein absoluter Monster-Experte

Auch auf dem Regiestuhl gibt es einen großen Wechsel. Anstelle von Jurassic World-Veteran Colin Trevorrow nimmt dort ein Franchise-Neuling Platz, der dennoch als Monster-Experte gilt: Gareth Edwards inszenierte unter anderem Godzilla von 2014, der den Grundstein für das sogenannte MonsterVerse von Filmen wie Kong: Skull Island und Godzilla x Kong: The New Empire legte. Edwards letzter Kino-Film ist ein Sci-Fi-Meisterwerk.

Für das Drehbuch ist dieses Mal David Koepp verantwortlich, der diesen Posten bereits 1993 beim Original-Jurassic Park übernahm. 32 Jahre später will er eine Szene in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt einbauen, die er damals nicht verwenden konnte.

Länge: Was ist die Laufzeit von Jurassic World 4?

Der neue Teil der Reihe soll 134 Minuten lang sein. Spitzenreiter im Franchise ist bislang noch Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter mit 147 Minuten.

Der neueste Jurassic World 4-Trailer entfesselt einen Dino-Mutanten

Neben vielen Bildern gibt es bereits mehrere Trailer zu Jurassic World 4 zu sehen. Dort liefern sich die Figuren von Johansson, Bailey und Ali Wortgefechte und treten unter anderem einem gigantischen Flugsaurier gegenüber. Im neuesten Einblick ist auch ein gigantisches Monster zu sehen, das manche Fans für einen künstlich geschaffenen Mutanten-Dino halten.

Schaut hier den neuesten Jurassic World-Trailer:

Jurassic World Rebirth - Superbowl Teaser Trailer (English) HD

Wann kommt Jurassic World 5?

Bisher gibt es keine offiziellen Angaben dazu, ob Jurassic World 4: Die Wiedergeburt eine eigene Reihe etabliert oder eine abgeschlossene Story erzählen soll. Jurassic World 5 oder 6 bleiben daher reine Spekulation. Die Produzent:innen hegen aber mit großer Sicherheit Ambitionen zum weiteren Ausbau. Schließlich tendiert die Anzahl neu produzierter Hollywood-Blockbuster ohne Franchise-Potenzial gegen null.