Kafka Teil 4: Dann laufen die nächsten Folgen im Ersten und in der ARD-Mediathek

Heute Abend läuft im Ersten die hochgelobte Serie Kafka mit Joel Basman. Hier findet ihr die Sendetermine und wo ihr die Serie streamen könnt.

Daniel Kehlmann schrieb am Drehbuch mit und vor der Kamera stehen bekannte Schauspielende wie Liv Lisa Fries (Babylon Berlin) und Lars Eidinger (als Rilke!). Kafka ist fraglos das erste ganz große Serien-Highlight der ARD dieses Jahr.

Heute Abend werden die ersten drei Episoden über den Schriftsteller Franz Kafka (Joel Basman) ausgestrahlt. Damit ihr keine verpasst, haben wir hier die Sendetermine für euch.



TV-Ausstrahlung: Das sind die Kafka-Sendetermine im Ersten

20:15 Uhr, Folge 1: Max

21:00 Uhr, Folge 2: Felice

21:45 Uhr, Folge 3: Familie

Die Ausstrahlung vonbeginnt heute und sieht folgendermaßen aus:

Folge 4 bis 6 werden am morgigen 27. März ausgestrahlt:

Mittwoch, 20:15 Uhr, Folge 4: Bureau

Mittwoch, 21:00 Uhr, Folge 5: Milena

Mittwoch, 21:45 Uhr, Folge 6: Dora

Die Folgentitel für morgen beziehen sich unter anderem auf die tschechische Schriftstellerin und Übersetzerin Milena Jesenská (Liv Lisa Fries), die mit Kafka einen intensiven Briefwechsel führte, und auf seine Partnerin Dora Diamant (Tamara Romera Ginés).

ARD-Mediathek: Wann ihr Kafka Teil 4, 5 und 6 online streamen könnt

Wer nicht warten will, kann jetzt schon alle 6 Episoden von Kafka in der ARD-Mediathek streamen und zwar gratis.

Darüber hinaus könnt ihr dort die Dokumentation Kafka und ich schauen, die das reale Leben des Schriftstellers nachzeichnet.

NDR/Superfilm Kafka

Seit dem 14. März läuft außerdem Die Herrlichkeit des Lebens im Kino, in dem Sabin Tambrea den Schriftsteller spielt.

Wer mehr "wahre Geschichten" von Daniel Kehlmann lesen will, kann dies aktuell mit seinem Roman Lichtspiel tun, der von Regisseur Georg Wilhelm Pabst erzählt. Die von Kafka-Co-Autor David Schalko produzierte Serie Altes Geld streamt wiederum bei Netflix.



Darum geht es in der Serie mit Joel Basman

Joel Basman spielt Franz Kafka, der in einer großen jüdisch-bürgerlichen Familie in Prag aufwächst. Schon früh entdeckt er seine Leidenschaft für das Schreiben und verfasst einige Texte. Sein enger Freund Max Brod (David Kross) ist sein größter Unterstützer und ermutigt ihn, seine Werke zu veröffentlichen. Brod selbst ist ein angesehener Schriftsteller voller Energie und Enthusiasmus, der fest an Kafkas Talent glaubt und ihn dazu ermutigt, weiterhin kreativ tätig zu sein. Er ist bekannt für seine zahlreichen Liebschaften und seine warmherzige Art, was ihn deutlich von seinem schüchternen Freund unterscheidet.

Zwischen Brods Cousine Felice Bauer (Lia von Blarer) und Kafka entwickelt sich schnell eine intensive Brieffreundschaft, die schließlich in einer Verlobung gipfelt. Ihre kaum vorhandene Kenntnis voneinander führt jedoch zu einer komplizierten On-off-Beziehung. Doch Felice ist nicht die einzige komplizierte Beziehung in Kafkas Leben.

Zur weiteren Besetzung von Kafka gehören Verena Altenberger, Charly Hübner und The Zone of Interest-Darsteller Christian Friedel.

Die Kritik ist begeistert

Die Serie von Autor Daniel Kehlmann und Regisseur David Schalko kam bei der Kritik bislang sehr positiv an.

Bei Tittelbach.tv wird die Serie als "ein herausragendes Beispiel für biografisches Erzählen über eine historische Figur" beschrieben. Kafka sei "eine kenntnis- und lehrreiche, zugleich unterhaltsame und fantasievoll inszenierte Reise durch Leben und Literatur des deutsch-tschechischen Schriftstellers [...]".