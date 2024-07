Kampfansage an Gladiator 2: Amazon entfesselt schon in 2 Wochen sein eigenes Action-Spektakel in Rom

Amazon Prime nutzt die Vorfreude auf Gladiator 2 und veröffentlicht in zwei Wochen eine 10-teilige Serie voller Arena-Kämpfe, Pferderennen und Intrigen: Those About to Die.

Während Gladiator 2 gerade mit ersten Bildern die Vorfreude (und den Speichelfluss) zu Ridley Scotts Rückkehr ins Römische Reich anheizt, ist Amazon schon einen Schritt weiter: In zwei Wochen kommt das Sandalen-Abenteuer Those About To Die zu Prime Video. Der erste Trailer versprach bereits reichlich Arena-Action, politische Intrigen und Star-Power.

Vor Gladiator 2: Those About to Die führt bei Amazon in die gefährlichen Ecken von Rom

Das Römische Reich ist im Jahr 79 n. Chr. groß, kommt aber im Mikrosmos der Hauptstadt zusammen, wo Hunger, Sklavenarbeit, Profitstreben und politische Intrigen sich an einem Ort ballen: in der Arena. Brot und Spiele sind notwendig, um die kochende Stimmung im Zaum zu halten. Nachdem bereits Serien wie Rom und Spartacus in diese Epoche gereist waren, belebt Amazon die Zeit der Gladiatoren-Kämpfe nun neu.

Schaut hier den Trailer zu Amazons Those About to Die

Those About to Die fährt dabei ein großes Figuren-Ensemble mit sich überschneidenden Geschichten auf: Während über allem Kaiser Vespasian (Anthony Hopkins) mit seinen zwei Söhnen Titus und Domitian thront, wird die Unterwelt des Arena-Geschehens vom Wettbüro-Leiter Tenax (Iwan Rheon aus Game of Thrones) regiert. Der will mithilfe des Rennwagenfahrers Scorpius seinen sozialen Aufstieg vorantreiben, wobei ihm die Hilfe dreier spanischer Brüder und Pferdebesitzer gerade recht kommt. Während die patrizische Oberklasse in unterschiedlichen Fraktionen nach Macht und Ansehen strebt, versucht eine afrikanische Mutter unterdessen, ihre drei versklavten Kinder zu befreien. Doch wer einmal als Gladiator in der Arena stand, verlässt sie so schnell nicht wieder.

Die hierzulande bei Amazon Prime Video startende Historienserie Those About to Die ist eine internationale Co-Produktion aus den USA, Deutschland und Italien. Sie engagierte neben Marco Kreuzpaintner (Krabat, Bodies) auch den deutschen Hollywood-Katastrophenfilm-Meister Roland Emmerich (Independence Day, Moonfall) als Regisseure. Serienschöpfer ist Robert Rodat (Drehbuchautor von Der Soldat James Ryan). Er errichtete seine Serie auf dem gleichnamigen Buch * von Daniel P. Mannix, das schon Ridley Scotts Gladiator als historische Grundlage Pate stand. Hier schließt sich also der Kreis zu Gladiator 2.

Wann startet die Gladiatoren-Serie Those About to Die bei Amazon?

Those About to Die startet am Freitag, dem 19. Juli 2024 bei Amazon Prime Video. Alle 10 Episoden des Sandalenepos werden dann auf einmal zur Verfügung stehen, sodass dem Wochenend-Binge im Circus Maximus (bzw. dem frisch errichteten Kolosseum) nichts im Weg steht.

