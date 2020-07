Kehrt Iron Man doch zurück? Mit Marvels Illuminati wäre es möglich

Ein neues großes MCU-Projekt ist im Gespräch. Aber Vorsicht: Dass Marvels Illuminati mit Iron Man & Co. auf uns zukommen, ist bisher nur ein Gerücht.

Iron Man ist eine der beliebtesten Figuren im MCU und so ist es kein Wunder, dass sich viele nach dem Ausgang von Avengers 4: Endgame eine Rückkehr des Superhelden wünschen, sogar in der Gestalt von Robert Downey Jr.. Allerdings ist da noch nichts offiziell bekannt.

Nun taucht ein neues MCU-Projekt auf, welches wieder genügend Stoff bietet, um über eine Iron Man-Rückkehr zu spekulieren. Allerdings ist die Quelle mehr als dürftig, so dass wir eher von einem Gerücht ausgehen. Comic Book Movie beruft sich auf The Illuminerdi , die wiederum auf eine neue Besetzungsliste mit Kevin Feige als Produzent verweist, deren Herkunft oder Quelle nicht näher bezeichnet wird. Also Vorsicht!

Marvels Illuminati - Ein interessantes Team, inklusive Iron Man

Aktuell gibt es für Phase 4 des MCU-Masterplans von Kevin Feige noch keinen richtigen Abschluss und Phase 5 ist noch richtig vage. Im Hintergrund arbeitet die Marvel-Abteilung bei Disney aber an größeren Projekten, um ähnlich wie bei den Avengers über mehrere Solo- und Teamfilme das Publikum bei der Stange zu halten.

Schaut auf die Informationen zu Phase 4 im MCU!

Zu viel Marvel? | Kann MCU Phase 4 nach Endgame überzeugen?

Eines dieser Projekte könnte ein Größenwahn wie Secret Wars sein, ein anderes eben Marvels Illuminati. Laut The Illuminerdi stehe dieser Titel auf der Liste, es gäbe kein weiteres Talent und keine Bestätigung, ob es sich bei dem Projekt um einen Film oder eine zukünftige Serie bei Disney+ handeln würde. Dafür sei es einfach zu früh.

Wer sind die Illuminati?

Die Illuminati sind eine fiktive Gruppe von Superhelden, die erstmals im Juli 2005 auftauchten und von Brian Michael Bendis erfunden wurden. Einige Figuren haben sich zusammen getan und arbeiten heimlich hinter den Kulissen. Dazu gehören unter anderem

Iron Man - Tony Stark

Captain America - Steve Rogers

Doctor Strange - Stephen Strange

Ant-Man - Henry Pym

Professor X - Charles Xavier



Mastermind Excello - Amadeus Cho

Captain Britain - Brian Braddock



Beast - Henry McCoy

Hood - Parker Robbins

Mister Fantastic - Reed Richards

Namor - Namor McKenzie (König von Atlantis)

Black Bolt - Blackagar Boltagon (Boss der Inhumans)



Medusa - Medusalith Amaquelin Boltagon

Das illustre Superhelden-Team bildete sich kurz nach dem Kree-Skrull-Krieg. Letztlich schließen sie sich zusammen, um die Menschheit vor weiteren Kriegen mit Außerirdischen zu beschützen. Allerdings sind die Mitglieder enorm skeptisch sich selbst gegenüber ob ihrer Machtfülle und wollen zunächst nur Informationen austauschen, statt aktiv tätig zu werden.



New Avengers: Illuminati Zu Amazon Zur Vorbereitung

Initiiert wird das erste Treffen übrigens von Iron Man, in der Folge arbeiten allerdings einzelne Mitglieder solo oder in verschiedenen Gruppierungen zusammen. Eine Ähnlichkeit zu Marvels Avengers liegt damit auf der Hand: Wieder wäre es möglich, Solo-Abenteuer zu inszenieren und neue Figuren auf der Leinwand wie Medusa oder Namor einzuführen. Bei Thor und Doctor Strange ist das Konzept ja bereits aufgegangen.

Auch wenn nur ein Gerücht, ist also der Einstieg von Marvels Illuminati ins MCU gar nicht so abwegig. Es wird allerdings eine große Aufgabe werden, diese logisch ins bisherige Universum einzubauen. Aber vielleicht braucht es das auch gar nicht: Zeitreisen und Fingerschnippen machen alles möglich.

Podcast für MCU-Fans

S.H.I.E.L.D.-Fan Andrea, Marvel-Kritikerin Jenny und MCU-Experte Matthias prüfen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, welche MCU-Serien sich lohnen und auf welche wir uns freuen dürfen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Habt ihr schon mal von Marvels Illuminati gehört? Könnt ihr euch vorstellen, dass Iron Man mit diesem Team auf die Leinwand zurückkehrt?