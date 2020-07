Gewaltiger als Avengers 4: Das MCU braucht Größenwahn wie Secret Wars

Nach Avengers 4 schwärmen die Regisseure von Marvels Secret Wars als ultimatives Projekt. Viele Fans befürchten einen Superhelden-Overkill, doch das MCU braucht genau so einen Größenwahn.

Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist den Russo-Brüdern nicht genug. Mit Avengers 4: Endgame hat das Regie-Duo aus ambitionierter und kommerzieller Sicht den vorläufigen Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe geschaffen. Trotzdem schwärmen Joe Russo und Anthony Russo regelmäßig davon, noch einen draufzusetzen und die gewaltige Comic-Reihe Secret Wars von Marvel für das MCU zu realisieren.

Viele Fans sind jedoch schon jetzt der Meinung, dass Secret Wars als Mega-Crossover zwischen Marvel-Helden und Fox-Helden wie den X-Men und den Fantastischen Vier den Rahmen an Superhelden in einem Film komplett sprengen würde. Dabei birgt das Projekt genau den Größenwahn, den das MCU nach einem Höhepunkt wie Avengers 4 dringend nötig hat.

Im Video schauen wir auf die kommende Phase 4 des Marvel Cinematic Universe

Zu viel Marvel? | Kann MCU Phase 4 nach Endgame überzeugen?

Dem MCU-Plan der Zukunft fehlt noch das große, besondere Event

Wer einen Blick auf die kommende Phase 4 des MCU wirft, wird in den Plänen bis 2022 vergeblich nach einem Event-Film der Avengers-Marke suchen. Als nächstes bekommen Fans Sequels wie Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness, Thor 4: Love and Thunder und Spider-Man 3, wobei Blockbuster wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Eternals ganz neue Superhelden im MCU einführen sollen.



Ein großer Fokus der aktuellen Zukunft des Comicfilm-Universum liegt auch auf der Verkettung von Kinofilmen und Serien. Gerade Disney+ als Streamingdienst soll mit den MCU-Serien The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye und WandaVision die Brücke zu den Blockbustern auf der großen Leinwand schlagen.

Dabei fehlt dem MCU in den nächsten Jahren das eine, große Event, das sich beispielsweise in Form der Avengers-Filme durch die bisherigen Phasen des Franchises zog. Ein größenwahnsinniges Projekt wie Marvels Secret Wars wäre die logische Konsequenz, um das Blockbuster-Kino weiterhin mit überlebensgroßem Spektakel zu erschüttern.

Disney sollte Marvel- und Fox-Superhelden zum schwindelerregenden Höhepunkt bündeln

Viel Potenzial steckt für Disney, die mittlerweile Marvel und das ehemalige Studio 20th Century Fox in sich vereinen, jetzt in der Verknüpfung zahlreicher Superhelden aus verschiedensten Comic-Universen. Selbst eine erste Prognose für das mögliche Line-Up von Phase 5 des MCU hält jedoch höchstens ein weiteres Fantastic 4-Reboot aus dieser Richtung parat.

Zu den bekannten Produktionen zählen auch hier ansonsten wieder mehrere Serien wie She-Hulk oder Ms. Marvel, die direkt bei Disney+ veröffentlicht werden sollen. Dabei droht das MCU durch die Verteilung auf mehrere Kanäle (Kino und Streaming) und Formate (Filme und Serien) erst recht aus allen Nähten zu platzen.

Währenddessen muss das MCU erst mühsam wieder auf ein vergleichbares Event wie Infinity War und Endgame in der Infinity-Saga hinarbeiten. Viele Jahre mit Einzelfilmen und Disney+-Serien dürften jetzt vergehen, ehe ein neues Marvel-Großereignis in Sicht ist.

Doch genau deshalb sollte MCU-Chef Kevin Feige schon jetzt in den größten Dimensionen von der Zukunft seines Marvel Cinematic Universe träumen und die bisherigen Avengers-Vereinigungen mit einem schwindelerregenden Ereignis erst recht übertrumpfen.

Da sich die Russos bereits als passende Partner für ein derartiges Unterfangen bewiesen haben und regelmäßig von einer Secret Wars-Verfilmung schwärmen, wäre das Projekt bestens dafür geeignet, Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame so noch zu toppen.

Auch wenn der Reiz für die meisten Fans aus dem großen Ganzen besteht, bei dem die Geschichten verschiedenster Superhelden über Solofilme und gemeinsame Team-Filme verbunden werden, sind die Russos spätestens mit Civil War, Infinity War und Endgame zu so etwas wie den bedeutendsten Architekten der MCU-Struktur geworden.

Gerade ihnen wäre es zuzutrauen, das Marvel-Comicfilm-Franchise im Kino nochmal auf die nächste Ebene zu befördern, wenn die Superhelden aus sämtlichen Welten im epischen Secret Wars aufeinanderprallen. Größenwahn dieser Art macht das MCU erst zu dem Blockbuster-Ereignis, das im Kino neue Maßstäbe setzen kann.

