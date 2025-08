Kehrt Wolverine in Spider-Man 4 zurück? Erste Bilder zum Marvel-Blockbuster begeistern Fans und sorgen für Gerüchte

Der Dreh zu Spider-Man 4 läuft auf Hochtouren. Die ersten Bilder und Videos zum Film begeistern Fans. Und sorgen mit möglichen Easter Eggs für Spekulationen.

Es dauert noch fast ein Jahr, bis Spider-Man: Brand New Day im Kino erscheint, aber die Fans sind jetzt schon aus dem Häuschen. Grund ist nicht nur die Rückkehr des Hulk. Jetzt gibt es nämlich die ersten Bilder vom Set.

Tom Holland begeistert die Fans mit Spider-Man 4-Video und ersten Bildern

Über die vergangenen Tage erreichte ein größerer Schwung an Eindrücken die Spider-Man-Fans. Alles begann mit einem kurzen Teaser-Video, in dem Teile des neuen Spidey-Outfits zu sehen waren. Dann trat Hauptdarsteller Tom Holland in seinem neuen Kostüm auf, bereitete sich offenbar auf den Dreh einer Szene vor und fragte: "Sind wir so weit?"

Schaut euch hier das kurze Teaser-Video mit Tom Holland an:

Spider-Man: Brand New Day - New Suit Teaser (English) HD

Mittlerweile sind diverse Bilder vom Spider-Man 4-Dreh im schottischen Glasgow gefolgt. Dort drehen Holland und die Crew offenbar gerade eine Szene, die den Marvel-Helden auf dem Dach eines Militärfahrzeugs zeigt. Holland selbst teilte die Einblicke auf Instagram.

Wie auch Comicbookmovie.com schreibt, unterscheidet sich Hollands Kostüm in kleinen Details von dem Exemplar, das Fans im Spider-Man: No Way Home-Finale zu sehen bekamen. Das ist aber nicht alles.

Spider-Man 4-Bilder erinnern an Wolverine und Fantastic Four

Denn bei manchen Bildern gerieten Fans ins Grübeln: Eines zeigt beispielsweise den Firmenaufdruck von "Logans Abschleppdienst". Könnte es sich hier etwa um Logan, den Wolverine (Hugh Jackman) handeln? Ein anderes suggeriert per Straßenschild einen Verweis auf Franklin Richards, der schon im jüngst veröffentlichten The Fantastic Four: First Steps eine wichtige Rolle spielt.

Spider-Man 4-Auftritte von Wolverine oder Franklin Richards in die neuen Bilder hineinlesen zu wollen, wird den meisten Marvel-Fans aber zu weit gehen. Hier könnte es sich ebenso gut um kleine, augenzwinkernde Verweise ohne große Story-Bedeutung handeln – oder eine falsche Fährte, die Fans von größeren Enthüllungen ablenken soll.

Nichtsdestotrotz sind viele Fans von der neuerlichen Bilder- und Video-Flut zu Spider-Man 4 begeistert: Immerhin waren die Informationen zum neuen Abenteuer des Spinnenmanns seit Spider-Man: No Way Home eher rar gesät. Bis im Kinosaal über alle Fakten Gewissheit herrschen kann, wird es allerdings noch eine Weile dauern.

Wann kommt Spider-Man: Brand New Day ins Kino?

Spider-Man: Brand New Day wird am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen.