Kein Bock mehr auf Kevin allein zu Haus? 3 starke neue Weihnachtsfilme 2022, inklusive singendem Ryan Reynolds

2022 hat im Streaming-Bereich mehrere schöne neue Weihnachtsfilme hervorgebracht, die euch die Festtage abseits von Stirb langsam und Tatsächlich Liebe versüßen.

Weihnachten ist für viele auch im Filmbereich ein Fest der Traditionen, wo wahlweise Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Kevin - Allein zu Haus zum festen Programm dazugehören. Zugleich erschienen auch dieses Jahr wieder viele neue Festtags-Filme, insbesondere bei den Streaming-Diensten. Davon wollen wir euch 3 neue Weihnachtsfilme 2022, die sich wirklich lohnen, ans Herz legen. Damit ihr Reinfälle wie Netflix' Christmas With You zugunsten lohnender Xmas-Unterhaltung umschifft.

Neue Weihnachtsfilme 2022: Eine warmherzige Familien-Komödie bei Amazon

Your Christmas or Mine? - Trailer (English) HD

Wer bei der Weihnachtsfilm-Auswahl vor allem viel Herz mit einem Schuss Romantik und jede Menge lustige Familien-Situationen braucht, ist mit dem britischen Weihnachten bei dir oder bei mir? bei Amazon dieses Jahr gut beraten. Darin beschließen James und Haley als frisch gebackenes Paar, sich zu Weihnachten zu Hause zu überraschen ... und finden sich so unverhofft im Schoß der jeweils anderen Familie wieder. Ohne den dazugehörigen Partner oder die Möglichkeit wieder abzureisen, versteht sich. – Mit Netflix' Sex Education-Star Asa Butterfield und Harry Potters Filch-Darsteller David Bradley.

Neue Weihnachtsfilme 2022: Ryan Reynolds singt euch die Weihnachtsgeschichte

Spirited - Trailer (Deutsch ) HD

Absurd lustig geht es außerdem in der neuen Weihnachtskomödie Spirited zu, worin Charles Dickens Weihnachtsgeschichte einen neuen Dreh erhält: Die Geister der Gegenwart (Will Ferrell), Vergangenheit und Zukunft versuchen, jedes Jahr einen schlechten Menschen mit etwas Spuk zum Besseren zu bekehren. Der diemal ausgewählte selbstsüchtige Geschäftsmann Clint Briggs (Ryan Reynolds) entpuppt sich allerdings als harte Nuss.

Wie die Stars von Deadpool und Anchorman in überraschenden Musical-Nummern plötzlich zu singen und tanzen beginnen, muss man gesehen haben. Wobei dem Film bei aller Blödelei erstaunlicherweise auch die warmen Gefühle nicht fehlen. Buddy - Der Weihnachtself meets Zoey's Extraordinary Playlist.

Spirited könnt ihr bei AppleTV+ streamen

Neue Weihnachtsfilme 2022: Der große Marvel-Feiertags-Spaß

The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Trailer (Deutsch) HD

Wie viel Qualität Phase 4 von Marvel hatte, darüber darf gestritten werden. Fest steht aber, dass James Gunns The Guardians of the Galaxy Holiday Special als Weihnachtsfilm alles richtig macht: Die bekannten Figuren dürfen freidrehen und in 44 Minuten so viel Spaß aufkommen lassen, wie schon lange nicht mehr in einem MCU-Film. Denn wenn Drax (Dave Bautista) und Mantis (Pom Klementieff) zur Erde reisen, um dort als Weihnachtsgeschenk den von Starlord verehrten Kevin Bacon zu entführen, bleib (vor Lachen und Rührung) kein Auge trocken.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche neuen Weihnachtsfilme würdet ihr im Jahr 2022 weiterempfehlen?