Längst überfällige Star Wars-Besetzung geklärt: Ahsoka-Serie bringt großartigen Jedi zurück

Lange Zeit war unklar, wer den Jedi Ezra Bridger in der Ahsoka-Serie spielt. Nun steht das neueste Star Wars-Casting fest. Newcomer Eman Esfandi konnte für die Rolle gewonnen werden.

Seit Monaten deutet sich an, dass es sich bei Ahsoka nicht nur um ein Spin-off zu The Mandalorian handelt. Vielmehr noch scheint die kommende Star Wars-Serie an das Vermächtnis der Animationsserie Star Wars Rebels anzuschließen, die von 2014 bis 2018 ausgestrahlt wurde. Nun wurde der Darsteller für Ezra Bridger gefunden.

Ezra ist eine der Hauptfiguren von Star Wars Rebels und verschwindet am Ende der Serie. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass es in Ahsoka um die Suche nach dem jungen Jedi geht. Für den ersten Live-Action-Auftritt der Figur konnte Newcomer Eman Esfandi gewonnen werden, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Star Wars: Eman Esfandi spielt Ezra Bridger in der Ahsoka

Esfandi spielte in dem von Will Smith angeführten Biopic King Richard eine Nebenrolle. Darüber hinaus stehen Filme wie The Inspection und das Robert Rodriguez-Projekt Red 11 in seiner Filmographie. Das Star Wars-Casting als Ezra Bridger in Ahsoka markiert seine bisher namhafteste Rolle in einer Film- oder Serienproduktion.

© First Focus International/Disney Eman Esfandi und Ezra Bridger

Viele Fans wünschten sich zuvor Aladdin-Star Mena Massoud als Ezra in der Ahsoka-Serie. Wie sich herausstellt, hat dieser nur ein Tape eingeschickt und im weiteren Casting-Prozess keine Rolle gespielt. Auf Twitter gibt er sich geschlagen: "[Die Rolle] war nicht für mich bestimmt. [Eman Esfandi] sieht genauso aus wie Ezra."

Ahsoka wird voraussichtlich im Sommer 2023 bei Disney+ eintreffen. Neben Esfandi gehören Rosario Dawson, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson und Ivanna Sakhno zum Cast. Darüber hinaus wurde auf der diesjährigen Star Wars Celebration verkündet, dass Natasha Liu Bordizzo die Live-Action-Version von Sabine Wren verkörpert. Genauso wie Ezra stammt die Figur aus Star Wars Rebels.

