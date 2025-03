Legendäres Fantasy-Abenteuer wird neu gestartet: Dieser Star soll die Mumie nach Tom Cruise retten

Die Bedrohung der Mumie kehrt nach dem letzten Flop in einem Abenteuer-Remake zurück und hat nun den Hauptdarsteller gefunden, der Tom Cruise und Brendan Fraser beerben soll.

Brendan Fraser nahm es in drei Filmen mit der Mumie auf. In der filmischen Neubelebung mit Tom Cruise zerfiel 2017 aber nicht nur die Mumie, sondern auch der Traum eines großen Monster-Franchises zu Staub. Seit letztem Jahr wissen wir aber, dass eine weitere Mumien-Rückkehr in Planung ist und nun wurde auch der Star gefunden, der das nächste Wüstenabenteuer anführen wird.

Das neue Mumien-Abenteuer hat seinen Hauptdarsteller gefunden: Jack Reynor

Wie viel Abenteuerfilm noch in The Mummy stecken wird, werden wir nächstes Jahr herausfinden, nachdem Horror-Regisseur Lee Cronin (Evil Dead Rise) bereits versprach, dass die Wiederauferstehung des umwickelten Monsters "angsteinflößend" ausfallen würde. Bei so viel Grusel braucht es logischerweise als Gegenpol einen Helden, dem wir in den Sandsturm folgen würden und der scheint jetzt mit Jack Reynor gefunden worden zu sein.

Der irisch-amerikanische Schauspieler dürften vielen schon untergekommen sein, denn Jack Reynor war in so unterschiedlichen Filmen wie dem Action-Kracher Transformers 4: Ära des Untergangs, dem Thriller Detroit und der Musik-Tragikomödie Sing Street dabei. Selbst im Horror-Genre hat er mit Midsommar schon Erfahrung gesammelt.

Serien-Fans kennen Reynor hingegen aus Netflix' Ein neuer Sommer, Amazons Sci-Fi-Serie Peripherie oder Strange Angel bei Paramount+.

Konkretes ist zu Jack Reynors Rolle in Lee Cronins The Mummy noch nicht bekannt. Deadline will aber wissen, dass der Star nicht in Binden eingewickelt wird – also wohl die Entsprechung zu Brendan Frasers und Tom Cruises Abenteurern spielen wird.

Wann kommt Lee Cronin Mumie-Film ins Kino?

Einen konkreten Kinostart hat der untote Pharao ebenfalls schon anvisiert: Am 16. April 2026 soll das Horror-Abenteuer der Mumie die deutschen Leinwände heimsuchen.